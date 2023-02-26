“名媛碎尸案” 谁是蔡天凤？

香港发生骇人命案，郭富城老婆方媛的闺蜜蔡天凤（Abby Choi）遇害身亡还遭分尸，邝姓前夫全家涉嫌已被逮捕。

曾在私人派对上与蔡天凤碰面的香港艺人肥妈在2月26日受访形容她是一个爱笑又有礼貌的人。

时尚名媛与明星合影

28岁的蔡天凤1994年7月11日出生，是香港时尚界名人。主要分享时尚美照的Instagram（IG）账号有超过10万名追随者。2023年农历新年期间，她受邀到巴黎高定时尚周，出席包括香奈儿（Chanel）和迪奥（Dior）在内的奢华品牌高定时尚秀，并在IG分享了与韩星李洙赫及西洋影星Anya Taylor-Joy的合照。

左起：时尚名媛蔡天凤与Jessica Jung、钟楚红和Ana Taylor-Joy合照。（蔡天凤IG）

1月底的巴黎之行，她也为摩纳哥版的《L’Officiel》时尚杂志拍摄封面。她在该封面访问中说：“我是一个不断吸收灵感，总在尝试新风格的人。我有时会通过混合不同穿搭，做较奢华的打扮。”

平时经常出席时尚与珠宝活动的蔡天凤，也在IG贴出在这些场合上与明星的合照，包括钟楚红、韩星Jessica Jung（前少女时代成员）、张艺兴，以及美国嘻哈歌手Pharrell Williams。

蔡天凤2023年2月登上摩纳哥版的时尚杂志封面（左图）；她曾在时尚活动上与嘻哈歌手Pharrell Williams合影。（蔡天凤IG）

据报道，她的闺蜜是香港天王郭富城的老婆方媛，曾受邀到郭富城的豪宅玩，自己的生日派对也邀请方媛出席。

再婚嫁饮食业太子爷

蔡天凤15岁认识邝姓前夫，18岁嫁给他生下两个孩子，结婚约三年离婚。她在2016年嫁给谭仔国际集团太子爷Chris并生下两名子女。

谭仔国际经营谭仔米线和谭仔三哥两个米线品牌。其中谭仔三哥在新加坡设有分店，而谭仔国际后来也被日本的Toridoll Holdings Corporation收购。

蔡天凤再婚嫁谭仔太子爷。（互联网）

据香港媒体报道，蔡天凤即便再婚，仍尽力照顾前夫一家。她的现任夫家不在意她的过去，现任夫家与前夫两家人相处融洽。

现任家翁谭泽均对她赞不绝口，常常对外人称“她不只是我媳妇，更像是我女儿”。现任丈夫也把她与前夫所生的两个孩子视如己出，2020年还特地包场让四名子女一起观看郭富城主演的电影。

蔡天凤活跃于明星出席的场合，曾与甄子丹（左图）和郭富城（右图）合照。（互联网）

她的现任老公Chris得知爱妻身亡情绪崩溃痛哭。报道说，他承诺：“我会照顾好Abby（蔡天凤）所有的孩子！”

此外，闺蜜豹太透露，蔡天凤生前还有一个心愿未了，“她希望可以照顾更多被遗弃的动物”。据知，蔡天凤为帮助更多流浪动物，生前成立了“爱豹仕爱心慈善机构”。