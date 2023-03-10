吕小雨演甜宠剧 每天被“投喂”变胖

22岁中国新生代女演员吕小雨在中国治愈甜宠剧《骑着鱼的猫》（简称《骑着》）中饰演身怀武艺、精通中医的乡村少女施花花，她在救下身陷家族接班纷争的孤僻总裁周知斐（罗正饰）后，误打误撞闯入他的世界，出生和性格南辕北辙的两人意外擦出爱火。

吕小雨过去参演过几部校园剧、青春励志剧，这也并非她第一次挑大梁，她接受《联合早报》电邮访问时说，拍《骑着》挑战比较大的是，这是她第一次尝试这种喜剧风格的表演，“以前也有，但这次施花花比之前的角色甚至我本人外放很多，还好我们提前进组一周。除了围读，导演也带着我们挑一些戏中片段去演，一次次调整这个人物，告诉我她为什么要这样做。”

至今她仍记得导演曾提议她可参考好莱坞动画《动物城市》（Zootopia）里的朱迪兔子警官，“他说我本人太理性，不好顾虑那么多……在导演的帮助下慢慢找到感觉，所以开机后拍摄还挺顺利的。”

回忆起拍摄过程，吕小雨说，她并没有特地为角色设计任何小动作，很多表演是看现场感觉，她经常与导演、男主角罗正讨论，互相给予参考意见，谁的点子好就用谁的点子。

虽然剧已杀青一年多，不过吕小雨依然难忘和演员、工作人员在一起的时光，她说，拍《骑着》时现场几乎每天都是欢声笑语，拍摄公司戏的那段时间，放饭时大家总会轮流点外卖，休息时间特别热闹，“拍完那些戏后，我都长胖了两三斤（1.2公斤到1.8公斤），因为每天被‘投喂’，非常幸福！”

剧名有“鱼”又有“猫”，她形容自己的角色施花花肯定是猫，因为将男主角“吃得死死的”。现实生活中，她直言吕妈妈是能将她“吃得死死的”猫，“我妈有点像施花花对周知斐那种管理方式管我，吃菜不能挑食，每天监督我多喝水，还让我泡脚，天天跟我唠叨要养生。”

希望将来有机会演反派

吕小雨2016年參加湖南卫视女子团体综艺节目《夏日甜心》，正式进入演艺圈，带着约两年的演艺经验于2018年参加腾讯视频的女团选秀《创造101》。

现在回想起来，她说参加选秀时还很青涩，又不敢说话，一见镜头就不知道说什么，不过，两次选秀对她而言是一段很美好的旅程，“要不然我现在可能也拍不了戏，进不了这个行业。”

校园青春、甜宠剧演了几部，吕小雨希望下来有机会挑战黑切白的角色，“那种看起来人畜无害，最后来个大反转，嘿嘿。还从来没有演过反派，蛮期待的。”

《骑着鱼的猫》由长信传媒、梓腾影视联合出品，本地观众可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观看。