“第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼”将在本地时间3月13日(星期一)上午举行,杨紫琼主演的电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)荣获11项大奖提名,是本届金像奖的入围大赢家。杨紫琼也被提名角逐最佳女主角,更被视为影后大热门。

杨紫琼近期接受外媒采访时透露,母亲知道她将出席奥斯卡颁奖典礼,建议她不要在典礼上穿裤装,她俏皮回应团队已经量身订制燕尾服,但妈妈还是不死心地说:“你穿裤子的时候,看起来会很矮。”

急删拉票贴文另外,杨紫琼星期二(7日)在社媒转载“Vogue”的评论文章,标题是“已有21年没有有色人种的奥斯卡影后了,今年会改变吗?”其中有一张截图写道“ Cate Blanchett(姬蒂班查)已有两座奥斯卡了,还需要第三座吗?”贴文一出即刻引起争议,有网民指杨紫琼分享拉票文违反奥斯卡公关规则,目前杨紫琼已删除贴文。