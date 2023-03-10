《给十九岁的我》争议中领奖 联合导演郭伟伦：未逼学生拍摄

（香港讯）“第29届香港电影评论学会大奖”颁奖礼3月8日于西湾河电影资料馆举行，大会2023年1月公布得奖名单，最佳电影得主是早前掀风波的《给十九岁的我》，导演张婉婷未现身，监制黄慧与联合导演郭伟伦出席领奖成焦点。此外，凭《窄路微尘》和《流水落花》分别夺最佳男女演员的张继聪与郑秀文（Sammi），对于能否在金像奖再下一城封影帝影后，二人异口同声说要看评审口味。

《给十九岁的我》未获部分主角同意公映引起争议，联合导演郭伟伦称制作团队在这件事上责无旁贷、义无反顾，但无愧于心，强调没有强迫学生拍摄，相信香港仍是有公道、讲道理的社会，适当时候会向大家交代事实。电影监制黄慧则指出，这极可能是《给十九岁的我》唯一和最后的奖项，学会早前决定奖项名单后发生了相关风波，英华女学校有需要保持缄默和息事宁人。

不一样的戏种得奖 郑秀文觉得意义重大

最佳男演员张继聪（左）和最佳女演员郑秀文（右）。（互联网）

Sammi说多年前主演的《钟无艳》获颁过最佳女演员，这次是不一样的戏种得奖，意义重大，“身为演员觉得跨进另一个里程碑，我不谦虚了，这个除了是鼓励，亦是多年来的肯定，令我不再怀疑自己。……其实我拍《流水落花》几乎连茶水都年轻过我，但无论几多岁，都会有进步和受肯定的一日。”她表示会将奖座摆放在家里当眼处，提示自己不要放弃去进步，只要认真和热爱工作，无论任何年纪都会有进步、新鲜感和突破。

张继聪说拍戏过程好孤独，努力多年终于被人看见，非常感动，但未敢想争赢金像奖影帝宝座，“候选者黄秋生出名好戏，刘青云是我偶像，麦沛东和杨伟伦是演艺的好兄弟，能够跟他们一起入围已经好开心，到时要看评审口味，我当去参加派对。”