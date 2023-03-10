台湾黑帮高调办春酒引不良观感 3男星揭现场状况

（台北讯）台湾竹联帮明仁会6日在北市万豪酒店举办春酒，请来170个旗袍辣妹迎宾待场、桌边服务，还邀请多名艺人到场表演。其中男星赖铭伟、谢和弦和高尔宣承认有去这场春酒，并分享当天的情况。

竹联帮是著名黑帮，这次找辣妹高调办春酒，结集帮众，并以超跑、辣妹迎宾排场，引发社会不良观感。行政院长陈建仁说，对于此等嚣张、公然挑战公权力的黑道份子，请警政署立即采取有效对策加以遏止，并针对黑道帮派常聚集的处所加强扩大临检盘查、执行扫荡。台北市长蒋万安更罕见放重话：“绝不容许黑道肆意横行”。

据报道，明仁会豪砸至少26万新元举办春酒，排场非常隆重，不仅门口停满多部高级进口车，还重金聘170个身材修长的旗袍辣妹迎宾、桌边服务，引起社会热议。负责安排人手的人力公关公司老板娘刘君玲也被起底，曾被英国广播公司称为“台湾最知名专业送葬人，让世界看见台湾哭丧文化”，还有“殡葬业蔡依林”的封号。

除此之外，现场星光熠熠，不少艺人都是嘉宾，包括王阳明、许维恩等。据报道，赖铭伟经纪人证实赖铭伟受邀演出，唱了2首歌《伊是阮老爸》《灌篮高手》便离开；谢和弦老婆陈缃妮也证实谢和弦有到现场开唱，被指定唱《你甘拢袂不甘》，由于对方担心失控也明白谢和弦的风格，希望他不要走下台。高尔宣则透过经纪公司证实当天有参与演出，他1月答应接此商演，当天都在台上唱，没有下台打扰宾客，唱完就走了。

资深媒体人黄扬明公开黑帮招募辣妹的资讯，爆料170个旗袍妹的平均时薪才44新元，“以这类型的通告而言，价位算很低廉的。”对此，刘君玲发文回应，宴会工作本来就没有公定价，只要客户及小姐都接受，就没什么问题，并强调旗袍妹不是酒店小姐、传播妹、饭局妹，纯粹就是协助迎宾和提供客人桌边服务。她说，该场春酒跟其他公司行号一样，都会请礼宾小姐、艺人、表演团体等，只是人物较特别，但当天他们谨守规矩，没有打架、叫嚣，更没对警察不礼貌。