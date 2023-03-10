10港星现身广州街头 网民：通关后捞金太方便了

（广州讯）香港跟中国大陆因疫情阻断多时，近期通关后，有越来越多港星出现在广州街头，他们都是目前或之前在TVB拍电视剧的演员，包括马德钟、黄智贤、曹永廉、李思捷等。

据报道，TVB视帝马德钟，日前出现在人民桥附近的老街拍时尚照片，已经54岁的他戴着墨镜，穿着复古西服，身型匀称，帅气依旧。拍摄过程中，马德钟换了几套造型，在摄影师指导下拍照，引来不少路人围观，纷纷找他合影，他也很配合。

马德钟在广州街头拍摄时尚照片。（互联网）

港星到广州，都喜欢到老城区，麦长青、黄智贤、唐文龙、曹永廉、李思捷五人就搭档出行，到这一带品尝美食。有网民看到他们在一家小吃店前讨论哪一样最好吃。五人还一起乘坐一辆小巴士，在车上齐唱起汪明荃的经典歌曲《万水千山总是情》，视频吸引许多人点赞。他们当中，麦长青已经把事业重心放在大陆两年多了，曹永廉去年也开始到大陆发展，还一度当起了防疫志愿者。不过黄智贤依然在TVB当男主角，机会不少。

曹永廉（左起）、麦长青、李思捷、唐文龙、黄智贤一起出游，共同高歌《万水千山总是情》。（视频截图）

曾和李思捷、王祖蓝组“福禄寿”组合表演、登台的阮兆祥，也在广州接受媒体采访，顺便到知名景点北京路录节目。他把相关片段发到了自己的社交账号上，附言：“在广州街头遇到我的话记得和我合影哦！”他现身街头时，同样吸引一堆路人围观，要求合影、签名。

阮兆祥的事业重心还在香港，只是偶尔北上工作，但另一名来自台湾的主持人金刚，则已经把事业彻底放在广东，在各大城市拍摄美食节目。不久前他也到过北京路录节目，港姐冠军出身的杨思琦也跟在身边。他的节目里，出现过不少港星，比如姚子羚、曹永廉、庄思敏、唐诗咏、苑琼丹等。

到广州的也不一定是为了工作，资深演员张国强日前就坐高铁到内地一日游。更早前，他参加完TVB颁奖礼隔日，已到一家新公司的年会晚宴现场献唱两首歌。网民说，通关后港星到广州捞金太方便了。

据报道，很多港星已经在广东各大城市定居，如黎耀祥、郭少芸、刘玉翠、张文慈、苑琼丹、黄一山等，有人还开起餐馆，所以他们出现在广州街头一点都不奇怪。