庆36岁生日 赖宇涵怕收到红包

赖宇涵前天（3月8日）刚度过36岁生日，他表示今年的生日很特别也最难忘，因为没有庆祝且第一次在国外过生日，“这几天我都在台北忙着拍戏，所以生日当天只是自己在酒店吃饭。”

虽然独自一人，但访谈中听得出宇涵心情很愉快，他说：“其实以前年轻时我会比较喜欢跟朋友一起开派对庆生，但30岁后就比较低调了，只是和家人以及几个比较要好的朋友一起吃饭。”

宇涵开心表示，最想要的礼物已收到了，“就是星爷（周星驰）亲自写的‘心想事成’挥春，等今天我回新加坡就要把它裱起来。”

宇涵最怕收到的则是红包，“我何德何能拿别人的红包。其实到了这个年龄，我都有能力买自己想要的东西，所以我并不会去想别人送礼物给我。”

今年的生日愿望，宇涵希望能继续在海外发展，同时能有机会拍一部自编自导自演的电影。

他也透露未实现的愿望：“还没有机会可以拍和旅游相关的节目，我很喜欢旅游，所以一直希望可以去到世界各地边旅游边工作。”

赖宇涵也说，计划通过YouTube频道做旅游节目，“但这样会很耗时耗力，所以还是希望能有一个团队一起做。”

对于事业，宇涵表示满意自己目前的发展，“到了这个年龄我觉得健康、开心、知足更重要。不过如果有机会我希望能到中国发展。”

宇涵觉得自己目前最有成就的是在2020年编写的电影《男儿王》夺得金马奖，“这是我在演艺生涯上蛮大的一个里程碑，希望我还可以再去。”