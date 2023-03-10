绘画疗伤 任达华拟办水墨画展

四年前出席活动遇袭伤右手，香港影星任达华（华哥）画水墨画自愈。

日前，任达华在《沪港水墨艺术巡展2022》中展出两张以“元”为主题的水墨画作，画出自己想像中的外星人模样，让人惊讶原来华哥有绘画的天分。

华哥在接受香港媒体访问时坦言，开始绘画是他在疗伤时的一种疗愈方式，华哥于2019年7月在中山出席活动时遇袭受伤，右手四指受伤严重，需进行两次手术接驳神经线。他告诉记者，至今右手尚未完全康复，最多是达到八成，而在治疗与康复期，他曾经经历了一段不开心和痛苦的日子，华哥说：“我的右手还是有些僵硬，但我与其痛苦不开心，何不自娱调整自己？现在我会很积极，用不同的方法让右手可以灵活，除了绘画，还有会打乒乓，除了锻炼手之外，也希望能训练到左右脑都可以很灵活。”

华哥也透露自己喜欢上绘画，是受郭富城的影响，“其实之前曾想过画，但一直没有时间，机缘巧合下，和城城拍戏，由他介绍老师给我学习技巧，明白了最重要的是随意创作，就开始画。”

他也说从小就喜爱水墨画，疫情期间画了约30多幅作品，更打算今年举行处男画展。

不打算当女儿经理人

华哥和妻子琦琦的爱女Ella，今年已经年满18岁，长得亭亭玉立的她，被认为是众星二代中最有潜质当艺人的。而之前有香港媒体拍到华哥偕琦琦相约中国艺人黄渤饭叙，被认为夫妻俩在为爱女进入演艺圈铺路。

对此，华哥否认，“女儿长大了有自己的想法，作为父亲的不会给任何意见。”不过，华哥补充指女儿喜欢念书，暂时未有具体演出大计。问到可会与爱女约法三章？甚至做她的经理人？华哥强调没有这个必要：“她有自己的世界，就算前方是弯弯曲曲的路，也要她自己走出来，她要怎么走我都会支持她。”