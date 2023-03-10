6月圣淘沙开唱 伍佰与China Blue将带来历年金曲

伍佰与China Blue的大型巡回演唱会“Rock Star”2019年在新加坡演出之后，将于2023年6月17日（星期六）在圣淘沙名胜世界追加Encore场，伍佰与China Blue将带来横跨历年专辑的曲目，让你看见伍佰各时期大胆前卫的风格转变，以及伍佰之所以成为“摇滚巨星”的魅力。

被封为“现场王者”（King Of Live）的伍佰，每一首他创作的歌曲，不管是原曲重现还是重新编曲，都会随着每一个现场演出不断演化，绽放出全新生命，让你即使看过100次现场，每一次依旧是全新的体验。

不管是演唱会开场曲《泪桥》，许久没听见的《亲爱的你》《一亲红颜》，经典的《浪人情歌》《挪威的森林》，2019年专辑《让水倒流》的歌曲，甚至是27年之后的穿越神曲“Last Dance”，伍佰在Live演出所灌注的生命力超越观众的想象，难怪伍佰会说：“我唱的不是情歌，是人生。”

“Rock Star”演唱会2022年在台北小巨蛋和高雄巨蛋举行，以音乐、灯光、影像，以及台上台下的互动，串起独有的伍式气味，展现强大的“Rock Star”氛围，大大满足了观众。网上一段疯传的热门影片，集结伍佰多首经典歌曲演出画面，被精辟形容为“一把吉他和电风扇就能开演唱会，一首歌起个头就是万人大合唱”，每当经典歌曲音乐一响，伍佰开口唱第一句，全场就跟着大声唱和，由于万人的歌声太令人震撼，影片中伍佰不可置信的惊讶表情也多次上热搜讨论。

来临的新加坡演唱会，歌迷也要铆足全力和伍佰一起高唱！

演唱会由Le Spiccato Music呈献，门票3月11日（星期六）开始发售。《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是演唱会指定宣传媒体。

伍佰与China Blue“Rock Star 2023演唱会”

日期：6月17日（星期六）

时间：晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$78、$98、$118、$138、$168、$188、$218

购票：www.sistic.com.sg、www.biztmgp.com、热线63485555