罕见！黎姿谈为弟息影“不算牺牲” 67岁夫恩爱相陪“我是他骄傲”

51岁的黎姿自2007年退出演艺圈后，转而创立自己的美容事业，至今已16年。她把生意做得有声生色，成功由艺人转型企业家。日前，她以商人身份到中国大陆为自己的新店宣传造势，并接受东南卫视访谈节目《鲁豫有约一日行》访问，畅谈事业与家庭。

节目中，黎姿谈及当年为弟弟退出娱乐圈的原因。2007年弟弟黎婴遭遇车祸重伤，黎姿面临抉择，是要结束弟弟留下来的医美诊所，或是继续他的心血。她最后决定暂停拍剧，接手打理生意，一步步替弟弟圆梦，并将公司上市，市值过千万新元。

黎姿（左二）和弟弟（右二）感情血浓于水。（视频截图）

“后来弟弟终于醒了，但是好像一个植物人一样，他是有感觉的，我希望他在康复的（过程）当中，有一个目标。我延续他的心血，然后我会每一天每个月，跟他报告或者是跟他研究，让他有追求生命的热情，那他就可以进步下去。如果他什么都没有，他的人生怎么办呢？”

为了鼓励弟弟生存回答：“没有。我觉得我的人生是匆匆忙忙的，就是从头到尾都没有停过的，然后没有想过我自己应该怎么样。我唯一是想过我自己，我有一个希望就是当一个母亲、一个妻子，我很喜欢小孩子而已，其他没有选择。”

家中只有姐弟俩，黎姿认为自己理所当然承担起家庭的责任，也不认为那是牺牲：“我觉得没有什么大不了的事情，不是那么伟大的事情，因为家人就是家人，家人就是要拥抱在一起的。我觉得没有什么付出牺牲，没有这个感觉。你问我有没有想过自己的事情，可能我的事情我就是保卫家庭的人。”

谈到婚姻时，黎姿直认：“现在我的丈夫很疼我，他就是很骄傲，他的老婆是个很独立，但是也很温柔的老婆。”二人结婚14年，感情始终如一。

黎姿老公罕见陪伴她去接受访问，被镜头拍到。（视频截图）

黎姿这次受访，她的老公67岁的马廷强罕见露面相陪，据陆媒报道，镜头前的他在轮椅上，戴着口罩，打扮整洁，短发干净利落，掺杂着白丝。

采访中，她也展示了新名字“黎珈而”，有家玉如意价值连城的意思。她也谈到以前的作品，并说观众很投入她的人设，让她觉得很有趣。