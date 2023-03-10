博主乱爆杨颖再嫁古天乐被告 败诉后道歉信惹群嘲

（综合讯）最近，香港知名娱记朱皮发文向杨颖道歉，承认“造谣杨颖嫁给古天乐”，并称“第一次出事要向明星道歉，也是活该，第一次向杨颖认错道歉也是必须的，有错就改，真的没有一丝恶意，希望杨颖大人有大量，别跟我这个穷记者计较”。

败诉者须赔杨颖1725元

据报道，朱皮曾称杨颖与古天乐再婚，进而被杨颖方起诉网络侵权责。该案由杨颖胜诉，朱皮须在主页置顶位置向原告杨颖公开赔礼道歉，支付原告杨颖经济损失1380新元，精神损害抚慰金345新元。

2月底，朱皮在个人社媒发长文向杨颖道歉，并提出分期缴纳赔款。目前也是娱乐博主的他，现在帐号名为“台风季节aa”。

他曾在自我介绍栏强调是从业30年的香港资深娱乐记者，并自称带过“中国大陆第一狗仔”卓伟，其爆料文时常在陆网被转发。他也开设抖音账号“朱叔”，拥有622万粉丝追踪，不过该抖音号已经消失。

自称曾被杨颖经理人请吃大闸蟹

朱皮给杨颖发的公开道歉信，引起网民议论，分析背后的意思，也惹来群嘲。

道歉信的开头，朱皮说：“先祝大美女生日快乐，那一年你经理人在鸿星酒家请我吃大闸蟹，也说你生日不能到来，太巧了。”网民指朱皮是要表现自己跟杨颖团队很熟，以及这场官司是“自己人”之间一场误会；其次，杨颖经纪人请他吃大闸蟹，像是单独请客，是在暗示自己在杨颖经纪人面前颇有地位；这一段主要是“努力挽回面子”。还有人质疑：“真是朋友的话，你发稿之前都不通气的吗？”

朱皮接着说，自己从来没说过杨颖一句坏话，只是“误判情形，确信（杨颖当时）已经离婚。”再然后，他说他看到两个顶流明星成立公司，“怎么才200字报道？令人奇怪，我尝试用我的方式报道，却是4亿的浏览量。”

成龙和关锦鹏“都被搬出来”

他这段核心，被认为是在强调他写的报道能创造4亿浏览量。

话锋一转，朱皮提出希望能分两年支付那笔赔偿金。为了证明自己确实无力一次性支付，他说，自己在大陆没有记者证，等于没收入。

网民反问他：“你就一狗仔，整天蹲守明星八卦，你要哪门子记者证呢？”又嘲笑他开始卖惨，“可是他一边卖惨，一边继续吹牛”。因为朱皮接下来说，自己住在京郊的地下室，手机欠费停机一年多了，“取暖费还是关锦鹏导演帮我交的”。他还说自己想去找成龙大哥借钱交罚款，只可惜成龙远在新疆拍戏。网民说，为了一万人民币，朱皮把成龙和关锦鹏都搬了出来，问他：“你要是真跟成龙很熟，给他发个信息，或者打个电话，借不来吗？一万块钱对于成龙来说是巨款吗？”

求杨颖“允许分期付款”

朱皮又说他给陈冠希当过宣传总监，陈冠希的爸爸告诉他，朱皮被告这件事可能是假的，“没有香港明星会相隔两年还会提起”。网民形容，这一段像是在炫耀自己的通讯录有多么“藏龙卧虎”似的。

朱皮最后求饶：“希望杨颖大人有大量，允许分期付款，最好不用赔钱。”网民认为“这家伙太油了”，又笑他：“居地下之幽暗，却能交到关锦鹏和成龙这样的大腕好友，还能动辄创造出数亿浏览量。”“这种人嘴里的朋友遍天下，但其实他们没什么真朋友。”

网民说，本来道歉信只需坦诚，可到了朱皮手中，却变成了以道歉为名的自我标榜。处处都在试图挽回面子，可自作聪明的文字却让他欲盖弥彰。