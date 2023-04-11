陈熙年底飞英追梦 称母亲向云如荧光照亮人生

星二代陈熙年底将飞到英国追梦，花了四五年存钱拒绝爸妈的援助“当是给自己的一份礼物”。妈妈向云的服装被形容为“行走荧光笔”，开心地说妈妈“highlight”自己的人生。

《红星大奖2023》星期天（4月9日）圆满落幕，向云成功守住并蝉联“常青演绎奖”。不过，她在台上致感谢辞时说，要把这个奖献给儿子陈熙，“这会是陈熙在电视台的最后一年，他要到国外去追逐他的梦想，所以妈妈要用这个奖项给你鼓舞，祝你展翅高飞！”

陈熙在接受《新明日报》访问时说，没想到妈妈会在颁奖典礼上宣布这件事，“当下确实有点不好意思，因为我一直想默默地出国留学一阵子就回来。”

对于妈妈献给自己的“常青演绎奖”，陈熙说，那座奖杯依然是属于妈妈的，“我没有这个资格，这个奖也是妈妈的骄傲，她真的很用功。我也非常佩服妈妈能够把每个不同的角色都演得那么好。”

另外，本届荣获“常青演绎奖”和“最佳女配角”的向云，当晚以荧光黄色礼服亮相，服装随后成为讨论话题之一，有网民直指有如“行走highlighter（荧光笔）”，陈熙认为形容得不错，“妈妈是我生命中最重要、最出色的人（highlight of my life）。”

花四五年存钱 主攻艺术管理

对于出国留学，陈熙说，报读的是伦敦国王学院艺术与文化管理硕士班，一年的课程，已经顺利被录取，预计将在今年年尾飞往英国。

他说，一直以来都对这个课程很有兴趣，“我喜欢画画、历史文化，也是一名演员、艺术家，所以这个课程可以让我了解更多关于艺术管理、文化政策、市场营销等知识。”

陈熙也为了这次的留学，花了四五年的时间存钱。他说，爸爸妈妈其实一开始让他不用担心钱的问题，勇敢追梦，但他认为这是自己要的东西，所以决定靠自己的能力出国留学，也当作是给自己的一份礼物。

他说，身边有朋友不太鼓励他去留学，认为在浪费时间和金钱，但爸爸妈妈很鼓励，当得知他成功被录取时非常兴奋，“当时我有跟他们说不要让其他人知道，因为我还没100%准备好，目前还在安排住宿、签证等事宜。不过现在已经公布那就‘OK啦！去吧！’”

演艺事业方面，陈熙说，目前还在跟公司洽谈，“希望能继续保持合作关系，不过可能是以自由业者的身份。我也会继续经营社媒。”陈熙坦言对于目前的演艺事业发展不太满意，但一直以来都有尽完全力做好。他也相信只要一直努力，加上有更多机会拍戏，那么就能不断进步，一切也会变得更好。

感情方面，31岁的陈熙依然单身，当被问道是否有打算在英国交一个洋妞女朋友时，陈熙笑说不排除这个可能，“不过我是一个比较传统的人，所以感觉亚洲华人会比较适合我，但一切靠缘分。”

对于目前依然单身，陈熙说，虽然爸妈不会催，但逢年过节看到身边的堂弟表弟们都已经有孩子了，多少还是会有点压力，笑说“明年我就不会有压力了，因为在英国。”