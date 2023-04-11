《红星大奖》大热倒灶 洪凌失落疑自己不够好

今年《红星大奖》最大遗珠当属大热女星洪凌，原本入围四奖项的洪凌，有望成为今年大赢家之一，不料却意外爆冷，最终空手而归，令不少粉丝影迷感到惋惜。

记者星期一（4月10日）与洪凌取得联系，洪凌大方向记者袒露心声，她说：“昨晚（9日）是蛮失落的，甚至还怀疑自己是不是不够好。”不过很快洪凌就调整好心态，接受媒体访问。失落之余，洪凌还是为“妈妈”和“弟弟”感到开心，被问“郑家人”之后会不会相约庆功宴？洪凌告诉记者其实他们常常会私底下聚餐，因此可以确认这次的庆功宴肯定也是不会落下了。

洪凌之前连续两年攻下“十大”，直言以为今年至少能拿到一座奖项，不过她说：“但奕恺没拿时我当时也没想拿奖了。” 她放话希望明年能和张奕恺两人一起夺下“十大”，不愧是圈中模范情侣。

抛开这次颁奖结果，洪凌的表现大家有目共睹，不少网民纷纷为她落选感到可惜，记者问洪凌对于自己过去一年的表现打几分？洪凌表示自己很肯定每一部作品她都注入100分的努力，她自认已尽力做到自己能力范围内可以付出的努力，因此她会为自己的努力而打满分。

最后洪凌也希望透过媒体感谢粉丝，并安慰粉丝说：“我会慢慢的磨练演技，总有一天我希望能凭我的实力证明自己！”

洪凌自认以往对自己过于刻薄，而她也会在未来的日子里慢慢接纳真实的自己。

早前洪凌与未婚夫张奕恺赴济州岛拍婚纱照，记者问洪凌婚期是否定下？洪凌大方向记者透露婚期已定！不过却神秘表示稍后才会公布日期，令人不禁更加期待又一对圈内金童玉女喜结连理。