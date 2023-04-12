推掉《天马行空》错失奥斯卡得奖机会 成龙：不觉得可惜

推掉《天马行空》错失奥斯卡得奖机会，影坛大哥成龙受访回应《新明日报》：我不觉得可惜！

女星杨紫琼凭《天马行空》洗衣店女老板一角闪耀光芒，勇夺奥斯卡影后殊荣，成为奥斯卡近百年华裔女星夺奖第一人，据悉角色第一人选原是成龙，龙哥却将大好机会往外推，错失一登奥斯卡大门的机会，他感到可惜吗？

成龙接受《新明日报》访问回应扼腕奥斯卡，大方地说：“我没有觉得可惜！”

他承认当时导演和编剧确实是找他拍《天》，彼此开过几次会，“我知道他们很诚恳的希望我能演出这个角色，但当时的剧本是很不适合我的，所以就婉拒他们的邀请。”

《天》为龙哥所拒，剧本重新编写，变成了女性作为主角来展现，并邀请杨紫琼领衔。

成龙表示乐见其成：“我看过影片之后觉得非常适合杨紫琼，而且片中所表达的精神内涵是男性演员很难去表现的，我觉得非常精彩，所以我没有觉得可惜，很恭喜她能表现得这么好。”

龙虎武师成过去？

成龙在新片《龙马精神》致敬龙虎武师，但为《龙》客串演出的吴京提到科技发达，已经不需要龙虎武师玩命，龙哥是否也认同龙虎武师的年代已成为过去？他们的待遇是不是都很惨？

“对！”成龙回应得斩钉截铁，不讳言龙虎武师从某种意义上看确实是过去了，但是龙虎武师这个行业是不会消失的，因为只要有动作电影或者动作戏，就一定会需要许多专业的龙虎武师，代替演员去完成动作戏。

“龙虎武师的待遇不高，很多人都是凭着对电影的热爱一路坚持，所以我带头组织了电影特技人协会，就是想要把更多的武行召集起来，去为他们发声！”

不当一介武夫

有道男儿有泪不轻弹，龙哥在《龙》却频频哭红了鼻子，他平时善感易哭吗？

“我不是一个容易掉泪的人，但是《龙马》里面有好几段哭戏，我想让观众们知道我不单单是一个动作演员，更是一个会演戏的动作演员。”

听得出弦外之音吗？成龙不希望被外界定为“一介武夫”，他力证演技实力。

在《龙》中与龙哥对手戏挺多的是一匹马儿“赤兔”，提起赤兔，成龙说它是一匹退役的赛马，驰骋过战场，经过训练，很聪明，两人对戏几个月，感情很深。

其实龙哥生肖也属马，他直言热爱动物：“我在香港的工作室养了五只猫，四只狗；家里也有两只狗，在北京也养了两只狗。”

据悉，成龙为拍《龙》推迟膝盖手术，问候龙哥伤势，他说已是旧患： “我们做武行的，长年累月下来难免会有好多旧伤，像我做了这么多年的危险动作，当然身体好多部位都会有伤。本来是想去尽快做手术的，但是这次拍《龙》让我只能推迟手术时间，因为我去做手术的话，最少也要休养半年以上，那就先拍吧，我来打封闭针止痛。”

提到与片中人气男星郭麒麟和谋女郎刘浩存演对手戏的印象，龙哥有赞无弹：“他们都是很不错的年轻演员，现场拍戏都很认真，也非常虚心，没有他们两个人的精彩表现，许多的对手戏不会呈现得这么精彩。”

由成龙挂帅的《龙马精神》已订于星期四（4月13日）在本地放映。