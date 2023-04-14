陈建彬人生搬上舞台 不提昔日情

计划把自己的人生搬上舞台，陈建彬说，他不会将多年前闹得沸沸扬扬的“老牛吃嫩草”感情事件放入其中。

陈建彬星期四（4月13日）宣布与公司《金刚媒体》签终身合约，表示“活是金刚的人，死是金刚的魂”。他随后接受《新明日报》访问时透露计划把自己的人生搬上舞台，作为70岁的生日礼物，不过剧本还在筹备当中。

既然是描述自己的一生，记者于是问他是否会将多年前闹得沸沸扬扬的“老牛吃嫩草”感情经历加入剧本，他说60岁生日时在电台的《陈建彬的暧昧关系》演出中已将它搬上舞台，所以这次是全新版本。

因“老牛吃嫩草”婚变

2009年5月，陈建彬爆出“老牛吃嫩草”婚变，当时因小过自己32岁的助理谢依玲介入他的婚姻，导致和妻子慕容英的婚姻破裂，两人还因此闹上法庭。谢依玲在2010年8月为陈建彬生下一名女儿，怎料两人的感情只维持了三年，在2012年3月玩完。同一年的圣诞节，谢依玲就带着女儿在马来西亚嫁人另组家庭。

另外，针对与经纪公司签下终身合约，记者好奇为何合约前要加“终身”二字？

建彬说：“我现在都70岁了，也不可能再跳来跳去。其实那个‘终身’的意思是做到我在娱乐圈的最后一天。”

记者追问他是否有计划何时退休，建彬笑说没想过，“而且我还有七座（十大最受欢迎男艺人奖）还没有拿。”对他而言，工作就是他生命里的一种福气和运气，所以只要观众接受，他不会轻言退休。

薄利多销 没加片酬

陈建彬也在刚落幕的《红星大奖2023》再次荣获十大，这是他的第三座“十大”，记者于是问他和经纪公司签新合约时，薪酬是否有增加？他笑言：“没有啦，我‘薄利多销’。”

谈到终身合约的限制，建彬说除了歌台表演，其他主持活动或戏剧表演都需要通过公司。

对于自己的演艺事业，70岁的建彬坦言主持可能有点吃力，不过拍戏就没问题，“应该还可以再演多一个10年，希望戏剧组能多想到我，让我参演更多角色。”

建彬目前最想饰演的是有钱人如企业大亨，“因为我还没有尝试过类似的角色，现在演的大多数是简简单单的大叔。”他也说喜欢演反派，比较容易突出。