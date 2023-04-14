张国荣温哥华故居疑曝光

（综合讯）为保隐私，“哥哥”张国荣以800万港币（约134万新元）购买拥有私家路的豪宅。

今年是张国荣逝世20周年，近日有居住温哥华的地产经纪于小红书分享疑似“哥哥”于当地的故居。照片中可见一栋三层独立屋，坐拥无敌的美景。现任屋主就花费了200万元港币（约33万新元）装修，此外也上载多张内部照片，装潢非常奢华和精致。

据报道，这栋三层楼独立屋是“哥哥”于1992年以800万港币（约134万新元）购入，它位于温哥华西的Eyremount Drive，当时有传媒到当地拍摄，可见房子有私家路、花园及泳池，而独立屋四周都被树木包围，隐私度极高，不少网民都估计该华人地产经纪分享的“张国荣温哥华故居”，应该就是张国荣生前于1992年购入的豪宅，不过现时豪宅早已改建并转手。

观光团聚集家门外 隐私被侵犯最困扰

张国荣于1990年退出香港乐坛后，曾一度移居加拿大温哥华，但不久就返港生活，他曾受访时说，回流原因是难忍当地沉闷生活。

张国荣指未在当地正式生活时将一切都想得十分美好，视当地为天堂，住在山上每天都可以见到云海犹如仙景，但久而久之每天都看着一样的景色便觉得毫无特别。

而最困扰他的是隐私问题，他曾在节目中分享，当年他不时在露台抽烟，看到有不少观光团到他家门外介绍“张国荣的豪宅”，令他感到隐私被侵犯，于是不久就再物色另一栋独立屋。