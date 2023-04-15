盼儿早婚 李铭顺想抱孙

（台北讯）盼儿子早婚，李铭顺说可以早点抱孙。

年前，李铭顺主演的夯剧《做工的人》原班人马拍成电影，日前在台湾上映，和电视剧一样，《做工的人》电影版上映至今口碑好，票房更是取得不俗的成绩，据台湾媒体报道，截至星期五（4月14日）为止，票房已经达3000万台币（约130万新元），让剧组团队雀跃。

影片中，李铭顺、曾珮瑜以及童星唐浩哲间的亲情更是一大亮点，有欢笑，也有泪水。

提及现实生活中的亲子关系，李铭顺接受《壹苹新闻网》专访时，自己和戏中角色“阿祈”的教育理念不同。

自诩新一代爸 鼓励性教育

李铭顺坦言自己是新一代爸爸，会和儿子打成一片到儿子受不了。他也说和妻子范文芳鼓励性教育。

李铭顺和范文芳结婚14年，儿子Zed已经8岁，在念小学。

李铭顺受访时也透露Zed相当早熟，既然如此，被问及若早熟的Zed以后带女友回家，他会有怎样的心情？

李铭顺看很开地说：“我希望我儿子早婚，我可以早点抱孙子。我40几才生，不然90岁才抱孙！”

不过，他强调重要的是儿子开心。

掌摑童星来真的 赞唐浩哲演技好

《做工的人》中李铭顺和童星唐浩哲有多场的对手戏，其中还有赏巴掌情节。李铭顺表示和童星合作，最好先互相培养感情再上戏，他说：“我第一次跟他对戏，他台词就背好，我还要背，我就亏他，以后一定会红，会变成大明星！”

此外，他在戏中也有一幕必须赏唐浩哲一巴掌，唐浩哲随即掉下眼泪，说到这场戏，李铭顺说自己的巴掌是真打，“但当然打的时候要有技巧，不然会伤到唐浩哲。”

李铭顺也说，之前有先征求浩哲妈妈的同意，拍完后剧组也有给予满满的安慰。李铭顺也夸赞唐浩哲演技好，还亏对方不要以后红了就不记得他。