剧中女儿遭霸凌 黄嫊方自揭儿曾被欺负

新剧涉及社会问题，黄嫊方自揭儿子小时也曾遭同学欺负。

黄嫊方最近拍摄英语剧《Alienated》，它改编自一部2016年韩国恐怖短片《人形》（Human Form）剧情涉及一系列社会问题，如毒性乐观（Toxic Positivity）、取消文化（Cancel culture）、霸凌和社会不公。

故事以青年为中心探讨社会问题，讲述一位18岁女生Luna在巨大的社会压力和痛苦下企图结束自己生命，过程中她意外与一个神秘实体达成协议，这个神秘实体使她能够在多个不同的宇宙中过不同的生活。

黄嫊方在剧中饰演的Luna母亲，是一所学校里的清洁工人，同时也是一位单亲妈妈，与女儿相依为命。谈到剧中涉及的社会问题，黄嫊方直言：“我超级不喜欢这些。虽然我那个年代说错话、做错事，也会被讨厌，但讨厌归讨厌，很少会去找一群人来欺负你，但现在可能是因为有媒体的关系，让大家更容易交换讯息...”

剧中的‘女儿’Luna在学校遭遇霸凌，受访时黄嫊方透露，现实中自己的儿子也曾在念小学时曾经长期被学校同学捉弄。

她告诉记者，当时儿子在读二年级，坐校车的时候就会被同学欺负，但是他一直不肯告诉别人。“直到有一天他突然发脾气，我从来没见过他那个状态，我才发觉他有一些问题...”

隐瞒被欺两三年 因发脾气才揭发

所幸及时发现，之后黄嫊方向校方了解情况，用了几个月时间才知道原来儿子在小二、小三的时候就被欺负，直到小五才爆发。黄嫊方认为很多小孩在某个年龄阶段，性格比较温和就会很容易被欺负，因此她呼吁家长应该更多注意小孩的情绪。

黄嫊方与儿子关系良好，但是儿子却为了不让她担心，起初选择隐瞒自己被欺负的事。

“我觉得有时候不是老师没去观察，只是小孩自己不肯说，有些时候也是因为父母工作太忙没有察觉到。”

黄嫊方说：“其实小孩若和父母的关系非常亲近，对解决这些事件是有帮助。”