Disney+新韩剧将登场 赵寅成南柱赫池昌旭都来了

赵寅成、池昌旭、南柱赫等超强阵容轮番上阵，15部韩剧和韩综即将在国际串流平台Disney+播放。

近年，Disney+积极发展韩国影视内容，先后推出了《雪降花》、《单恋原声带》、《地下菁英》、《原来这就是爱啊》等夯剧，都广受欢迎，也取得一定的收视和好口碑，让该串流平台对发展韩国影视内容信心大增。因此Disney+再度隆重宣布，将在今年内推出15部韩剧和韩综。

赵寅成、车太铉、韩孝周、柳承龙主演的《Moving 异能》改编自知名网路作家姜草执笔的同名漫画，他们在戏中将有超能力。

由“韩流始祖男神”权相佑伙拍金熙元主演的《汉江》（暂译，Han River Police），讲述汉江警队中一位能力出众但脾气冲动暴躁的警队成员，拼尽全力守护汉江人民的生活与安危。

《恶中之恶》（暂译，The Worst of Evil）由池昌旭、魏河俊和林世美主演，故事背景设定在1990年代的韩国。池昌旭将化身卧底潜入猖獗于韩国、中国、日本三国的国际贩毒组织，池昌旭想必在戏中有不少动作戏。

“欧巴”南柱赫在《非法正义》（暂译）饰演一名武艺高超、且外表文质彬彬的警校明星学，亲眼目睹母亲被残忍谋杀后，对法律制裁犯罪者的宽纵感到失望，而决定以自己的方式去制裁这些不知悔改的罪犯。

《浪漫医生金师傅》第三季率先登场

韩剧中率先登场的是《浪漫医生金师傅》第三季。

韩石圭、安孝燮、李圣经等主演的《浪漫医生金师傅》在第一季于2016年推出后，备受各地观众喜爱。剧组打铁趁热，在2020年推出第二季，两季的收视都超过27%。

剧组再注入强心剂，找来原班人马，并由导演刘仁植三度联手编剧姜银庆操刀打造第三季，相信仍有一定的吸引力。

BTS成员SUGA音乐朝圣之旅

除了韩剧，Disney+也将推出一系列韩综，其中包括记录韩人气男团防弹少年团（BTS）成员SUGA充满冒险与启发的音乐朝圣之旅《SUGA：Road to D-DAY》。

此外，“江南大叔”PSY的演唱会纪录片《PSY SUMMER SWAG 2022》也将在该串流平台上线。

什么时候播？

《浪漫医生金师傅3》 4月28日

《SUGA: Road to D-DAY》 4月21日

《PSY SUMMER SWAG 2022》 5月3日

《较量人生》 5月10日

今年内推出