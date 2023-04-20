是林俊杰孙燕姿“师姐” 郑荔分：不敢对外说

人比人气死人？多年前曾拜师音乐创作人李伟菘，“一大粒”郑荔分竟是林俊杰、孙燕姿的同门“师姐”！

“如果不是伟菘老师向电视台那么介绍我，我也不敢对外说。”郑荔分受访告诉《新明日报》，语气显得谦卑。

或许笑星主持人身份在荔分身上的烙印太深，她的歌手形象日益模糊，鲜少人知道，荔分参加超过10次歌唱比赛，当中10次夺冠、两次赢得亚军，是一名实力派唱将。

“坦白说，如果不是因为爱唱歌，受到爸爸的鼓励参加歌唱比赛，我不会涉足演艺圈，唱歌是无师自通的，后来才正式向伟菘老师学唱歌技巧，那是很久很久以前的事啦，所以老师才会对人说我是林俊杰与孙燕姿的‘师姐’。”

郑荔分（右）与老师李伟菘。（受访者提供）

满足自身发展

如今荔分的师弟师妹红遍亚洲，坐稳天王天后宝座，相较之下，她这个师姐对自己的星途会否很哀怨？

“老师的学生能成为巨星，我只会替他们感到开心，至于红与不红，我很相信天时地利人和，我对自己的发展已感到很满足。”荔分个性乐观讨喜，大概也明白人比人气死人，做好自己才重要。

荔分透露曾在伟菘的音乐学校看过孙燕姿的表演，至于林俊杰则是他早期参加《欢乐巅峰》节目。

提到对李伟菘老师的印象，她力赞完全没师生距离，能跟学生打成一片，她还记得自己在歌唱课程毕业之后，曾与伟菘老师及学员一起上过游轮表演。

听凤飞飞歌曲长大 怪自己少唱

荔分欣赏的歌手除了仿效夺冠的邓丽君，她喜欢凤飞飞、张惠妹、那英、郑秀文，费翔、费玉清……荔分音域也广，她笑说：“我喜欢那种一听就朗朗上口的歌曲，像费翔的《流连》《问斜阳》……”

对于歌手衔头日渐远离，她也怪自己很少唱，自嘲：“去年上了昇松，才听到有老板惊讶说‘一大粒原来是会唱歌的’！”

荔分有感本地娱乐圈子小，身为艺人唱歌、演戏、主持什么都要懂。虽说要透过TikTok平台展现歌艺，但讲究完美主义的她至今未正式进行。不过，她感恩《银色嘉年华》给了她表演唱歌的机会。

“《银色嘉年华》是爸妈爱看的节目，他们还曾透过视讯上节目，但这一次我上《银色》，要在无插电吉他伴奏下唱帽子歌后凤飞飞、费翔与于台烟的经典名曲。”

荔分忆述自己是听凤飞飞歌曲长大的，小时候阿嬷还带她进戏院看凤飞飞与阿B钟镇涛领衔的电影《就是溜溜的她》，说到费翔，早在节目《欢乐巅峰》时见过本尊，“那个年代见到那么帅的人太惊艳了，而且人很亲切，一点架子都没有！”

体重会对歌手的发展造成障碍吗？深具“分量”的荔分外形甜美，可有考虑瘦下来？

“10多岁的时候可能我希望自己有窈窕的身段，也试过从80多公斤瘦成70公斤，但现阶段，对我而言最重要的还是健康，我有轻微高血压、高胆固醇，其他一切还好。”