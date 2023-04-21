升格演人妻 罗美仪想婚了

时隔7年，罗美仪再与徐鸣杰合作，这次升格演“夫妻”。

新传媒最新电视剧《家人之间》将于5月1日开播，记者联系剧中演员雅慧、包勋评和罗美仪，听他们分享拍摄点滴。

《钱来运转》之后，罗美仪时隔7年再与徐鸣杰上演感情戏，7年前两人还是“小情侣”如今直接升格当“夫妻”。过往罗美仪出演的角色年龄都偏低，难得见她接演“人妻”，表现会如何还是令人期待。

今年29岁的罗美仪即将进入30岁的行列，提起身边同龄好友已经纷纷步入婚姻殿堂、组建家庭，罗美仪说：“老实说我真的有点担心！以前觉得不会结婚的朋友也已经结婚了，现在真的会羡慕。我期待对的人出现，有好消息我一定会和大家分享，我觉得到了我这个年龄遇到合适的对象就不会再等了。”

罗美仪自曝过去的理想婚龄是26岁，笑言已经无法实现，并直言自己是个期待甜蜜爱情的女生，“我相信每个女生都憧憬过那个画面，我也希望我的爱情可以像‘公主’一样梦幻。”

忆过世父亲 拍戏泪崩

罗美仪自揭进剧组开拍前不久父亲刚刚去世，“当时爸爸的葬礼、身后事都是我负责的……我感觉自己在日常生活体验到的事，在这部戏里都成真了。”

无独有偶，戏中罗美仪有场父亲过世的戏，在拍灵堂戏时，罗美仪当下突然想起爸爸，眼泪不自觉往下掉，瞬间泪崩。由于剧组不少演员当时都出席了罗爸爸的葬礼，大家见罗美仪状态都相当心疼，纷纷给予安慰。