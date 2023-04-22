《浪姐4》未播先火惹议 五人气王争锋比拼

（综合讯）《浪姐4》更名，未播先火，5大人气王争锋，两人口碑大跌。

作为芒果TV的王牌节目，《乘风破浪的姐姐》筹备第一季时不备看好，但三季过后，尽管观众对节目的褒贬不一，但每一季开播前都会引起议论，尤其是参与“姐姐”的阵容。

结果被曝光



随着第四季即将开播，这些日子网络一直浮现不少关于《浪姐4》的讨论，据中国媒体报道，《浪姐4》日前已经录制第一集，而可以确定是这次《浪姐4》将更名为《乘风2023》，阵容方面，尽管没有之前网传的多位巨星，但实力和好号召力也不弱，包括谢娜、李彩桦、徐怀钰、贾静雯等。

据悉，目前《浪姐4》已经录制完了第一次的公演，结果被曝光当日刷屏了各大社交平台，把节目的关注度和讨论度推向了高潮，未播先火全民关注，5大人气王争锋，2人口碑大跌，5人已经淘汰。

谢娜 贾静雯 陈嘉桦 刘逸云 刘惜君 唱跳全能成团起点高

五大人气王将争锋，谢娜、贾静雯、陈嘉桦、刘逸云和刘惜君成团起点高。

去年担任了《浪姐3》的主持人，谢娜终于以选手身份加盟了《浪姐4》，身为话题女王的她，综艺感强且唱跳能力不弱，被认为是足够率领成团的女星之一。

曾主演《倚天屠龙记》《至尊红颜》《太平公主秘史》等爆款剧的贾静雯，虽然她已经48岁了，但颜值和气质甚至超过了阵容中很多30多岁的姐姐，而据传一次公演的唱跳表现出乎意料。

另一备受瞩目的是，S.H.E的陈嘉桦，虽然少了其他两位搭档，独自站上《浪姐4》的舞台。但即便如此，陈嘉桦依然是第四季的人气王之一，能唱能跳能rap会乐器且综艺感爆棚。

韩国女子演唱组合f(x)成员之一的刘逸云（Amber）也不容忽视，身为f(x)成员之一，自带流量，唱跳全能，是《浪姐4》中不可低估的人气王之一。

曾在《声生不息港乐季》中爆款的刘惜君，在该节目中已经证明是个能唱之人，因此加盟《浪姐4》，不能忽视其实力。

徐怀钰 刘雅瑟口碑大跌 网友批该淘汰

《浪姐4》还没开播，刘雅瑟和徐怀钰的口碑已经大跌，其中刘雅瑟在路边随意丢弃烟头被狗仔捕抓，还登上热搜，让她的口碑随即大跌。

徐怀钰身为队长，但表现令人失望，唱跳时频频忘记动作，完全跟不上队形，有近一半的动作完全是瞎跳，甚至记不住自己小组的队名，口碑也因此直线下降，甚至有网民认为她应该继网传被淘汰的陈冰、王佳宇、唐伯虎和凯丽之后，另一个应该被踢出局的。