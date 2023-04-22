入行40年仍勤练声 张学友：多首歌唱不上去

（香港讯）香港最新访谈节目《马时亨．香港情》于星期五晚上在无线播出，邀请多位港娱大咖嘉宾做客，从衣食住行等话题细说昔日往事，以及对香港的特别情怀，节目首集就邀请到重量级嘉宾“歌神”张学友亮相节目。

张学友入行将近40年，在节目上却突然自曝当年有很多歌唱不上去，比如《蓝雨》。

张学友说：“我好多首都唱不到啊，好像《蓝雨》录了好多次而且好久才唱得好，这种歌你一个礼拜不练，再唱会有些辛苦；如果两到三个礼拜不练，就是要重头练。”

主持人马时亨说张学友如许多艺人一样，踏足娱乐圈拼搏多年都是为了讨生活、养家。

如今张学友在华语乐坛已经是数一数二的存在，过了几十年人气不减，依然勤奋练声，张学友分享自己保持歌喉的秘诀就是，每个星期花足六天时间练歌。

曾考虑移民狮城



节目上，主持人还与张学友谈起“移民”话题，原来张学友曾考虑过移民加拿大或新加坡，甚至已经亲身去过加拿大领事馆打算办理手续。不过后来又因为一些原因让张学友改变想法，最终选择留在香港。

接着主持人又爆出，中国歌唱选秀节目《中国好声音》曾一度开出天价酬劳邀请张学友担任嘉宾之一，不过也被他摆手拒绝。事实上，张学友曾在接受媒体访问的时候就被问过原因，当时张学友谦虚说过是觉得自己“能力不行”。