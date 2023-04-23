李国煌李腾录新医疗节目

一盏灯关了，另一盏灯又亮起来了！新传媒10年长寿健康资讯节目《小毛病大问题》告别观众之后，双李——李国煌与李腾正忙于拍摄新系列健康节目《医聊大小事》！

《小毛病》在今年1月13日播完最后一集后宣布“关灯”，不过，健康资讯永远是现代都会人最关心的课题，新系列健康节目《医聊大小事》上个月正悄悄进行录影。

李国煌受访向《新明日报》证实最新消息，新系列《医聊》主持人仍是他与李腾，国煌透露：“这一次同样有中西医、营养学家，节目以访谈方式展开，气氛轻松，少了学术性字眼，观众看了更容易懂，还有接受打电话与在线上来问医生，增添了健康节目的观众互动。”

李国煌自称没三高

主持那么多年的健康节目，国煌个人健康过关吗？

他说：“没有三高，非常好，我55岁了，打从40岁就开始注意保健，吃的食物不太咸不太油不太甜，规定自己过了8点左右就不进食。”

如此在意健康，只因家中老小都要养，国煌有感而发：“孩子还小，我只有保持健康，家人才会过得好。”

身为烟民的国煌支气管较弱，加上工作扎堆，导致他即使休息，脑袋也处于亢奋状态，间接影响睡眠素质；为此他服食保健品增强体力，应付忙碌的拍摄，“以前开早班，从早上7点拍到下午3点便感到累，但现在从早上7点拍到晚上七八点，直踩12个小时都完全没问题。”

除了主持，他的新片《男儿王2》预计7月中拍摄，“原本的五个男儿王演员都在，续集只是看要去泰国，还是到马来西亚拍摄。”

在M18电影《芽笼》中，国煌将“龟公”角色塑造得非常立体，角色虽然粗鄙，但不乏血性，尤其与失智症父亲云昌凑的对手戏演来很生动，《芽笼》尺度偏高，票房至今卖30万，国煌说：“嘉华戏院加了四个拷贝，既然院商加场，证明了票房潜能好。”

李腾：医学科技变化大

身为《医聊》主持，李腾有感《小毛病》节目偏技术性，《医聊》透过医疗个案代入，深入浅出，况且10年前后，医学科技变化很大，同个病征，疗法已更多样化。

除了双李，李腾透露，田铭耀稍后也将加入当《医聊》主持人。