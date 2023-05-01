鲜少现身荧幕 李心钰澄清：没退休

双语主持人兼演员李心钰澄清自己并没有打算退休，期待再次回到荧幕上。对于自己的婚姻，她甜蜜地说，能嫁给老公David Moore是人生中最大的福气。“他是100分的老公！”

近年来鲜少出现在荧幕上的李心钰在接受《新明日报》访问时，澄清自己并没有半退休或淡出娱乐圈，“虽然我已经嫁人，婚姻美满，但我依然非常热爱我的工作，也非常期待能接到各种有意义的工作项目，所以希望圈内同事、监制导播、观众朋友们都不要忘了我！”

李心钰目前除了拍广告，也积极参与社会工作、到校园分享励志讲座等回馈社会。

首次感受到无私的爱

李心钰和美国建筑师老公David今年10月将迎来结婚四周年，两人感情甜蜜依旧，李心钰也经常会在社媒上放闪。她说两人的婚姻保鲜就是互相尊重、体谅和支持。

李心钰坦言以前经历过的感情让她觉得很辛苦，但这段婚姻对她而言很轻松自在，“因为两个人都有共同的目标，那就是共同把这段感情经营好。这也是我第一次感受到那么无私的爱，能够嫁给他真的是我人生中最大的福气。”

李心钰甜蜜地说，David是个百分百的完美老公，永远都会把老婆放第一位，事业放第二位。当有意见不合时，夫妻俩也会敞开沟通，并站在对方的角度想，体谅及包容彼此。

老公是美国人，生活上是否会有很大的文化差异？李心钰说不会，“他在新加坡已经生活20多年了，几乎变成了半个新加坡人，味蕾方面也很‘亚洲化’，但他偶尔还是会非常想念汉堡包和墨西哥佳肴。”