母亲节将至如何宠妈妈？星二代眼中的妈妈

母亲节将至，星二代如何为妈妈庆祝母亲节？

黄暄婷：崇拜她的勇敢

黄暄婷表示今年计划带妈妈林梅娇去吃一顿好吃的素食，然后到海边散步。

在她心目中，妈妈是个善良、简单、有爱心的人，“最近也开始了解妈妈每次说的‘其实幸福很简单’。”暄婷最崇拜妈妈的勇敢，“需要的时候都会很坚强地面对人生”。

她认为做过最感动妈妈的事，就是在小时候为她做了一本手工记事本，“里面有很多我们的照片和小卡片。不过现在工作很忙，很少亲手做礼物了。”

今年母亲节，暄婷想对妈妈说：“母亲节快乐！永远开心健康。”

陈一心：她从容面对困难

陈一心称将和往年一样，准备丰盛的一餐以及送一些妈妈向云喜欢的礼物，为她庆祝母亲节。

在陈一心的心目中，妈妈是个温暖且善解人意的人，“有时候有点太无私了，所以身为她的女儿，希望她能自私一点多关心自己”。

一心最崇拜妈妈的谦虚和坚韧，“尽管在生活上或事业上面对无数的挫折和挑战，妈妈从未退缩或放弃。她的谦虚也体现在她处理任何困难时的优雅和从容”。

做过最感动妈妈的事，一心笑说：“不知道，因为爱是无法计算的。我也认为自己永远无法回报她给我的一切，所以我会一直努力让我的父母过上好的生活。”

今年的母亲节，一心想对妈妈说：“谢谢你，尽管我和哥哥（陈熙）都不擅长表达情感，但相信我们的行动能让你知道，你对我有多重要。希望你可以更多地关注自己的需求，同时让我、爸爸和哥哥多照顾你。”

郑颖：妈妈“万能”！

郑颖一家人到泰国曼谷游玩，为妈妈洪慧芳庆祝母亲节，“隔了几年我们终于可以全家一起出国。妈妈这几年一直希望我们能再次一起出国，所以这次的飞机票和酒店费都由我来付，也算是我给她的母亲节礼物吧！”

在郑颖的心目中，妈妈是个无论多累，只要是对她爱的人，她都会花很多心思和精力让身边的人开心。

而郑颖最崇拜妈妈的“万能”，“她除了很顾家、厨艺非常棒外，她也是个非常出色的演员，让我学会了怎么顾家和变得很独立。”

今年的母亲节，郑颖想对妈妈说：“这些年来你真的辛苦了，但《花路阿朱妈》终于证明了你的实力。接下来一定会越来越好，也非常期待更多的好作品。我们也长大了，所以希望你能很放松地追求梦想，做你想做的事。母亲节快乐！”