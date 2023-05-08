分享当年求学回忆 周初明与老校长相见欢

受邀回母校拍摄90周年校庆视频，周初明最开心能见到老校长，分享往年校园回忆。

周初明近日受邀回母校公立培群学校，拍摄90周年校庆午宴播放的视频，他在接受《新明日报》访问时表示很开心能再次回到校园，“最最最开心的就是能看到我的老校长陈经源，我们也稍微聊一下当年在校园时的回忆。”

感恩用心一对一教导

他表示真的很感恩老校长用心的教导，“因为我小学时的成绩不太好，所以老校长连续几个星期，每天早上6时30分左右都会给我一对一的教导，上差不多半小时的课。我真的很感恩能遇到这么好的校长，经过他提点，让我开窍了不少，尤其是数学。”

对于校长，初明充满感恩之心并表示：“只要一提起陈经源校长，培群的校友都会竖起大拇指说好！”

初明是在1980年毕业于培群小学，他表示很庆幸能够在那里读书，因为也让他遇到了很好的老师，“他们都给了我很大的启发和鼓励。其实我觉得老师也是很重要，他们教的不单只是功课，也包括你的言行举止、为人、性格培养等各方面。”

当年成绩不好 不过华文还可以

周初明表示小学时的成绩没有很差，但也不好，“就是在不及格边缘，华文还算可以，我觉得数学最难懂，搞不清楚。”

初明也分享了在校园期间的美好回忆，“我最喜欢的是休息时间，那是最爽、最愉快、最美好的，因为可以去食堂吃，然后跟朋友玩各种各样的游戏像是打乒乓、篮球等。当时手机也还没那么发达，所以大家会有更多的互动。”

笑称自己是懒惰的学生

觉得自己是个怎样学生，初明笑说自己属于功课方面比较懒惰的学生。“我爸爸很早就过世了，所以我从小学就开始打工，放学后会赶快把所有功课做完，到了下午三四点就会去阿姨的档口帮忙卖衣服，直到晚上约9点才回家。有时候我也会帮邻居卖东西，所以当时算是半工半读，真的很累，也提不起劲，但我会把该做的东西做完。”