陨石坑

Crater

Disney+ 12日上线

科幻电影。Isaiah Russell-Bailey、Mckenna Grace、Billy Barratt及Orson Hong主演。故事讲述Caleb在月球的矿区聚落长大，父亲死后，他即将搬到遥远的美丽星球定居。离开月球之前，为了完成父亲遗愿，他跟3名挚友及来自地球的新朋友劫持一台月球车，开始冒险探索一处神秘的陨石坑。

养生有妙方

8频道 晚上8.00

各年龄段的学生在面对课业压力之下，应该如何调适自己来保养身心呢？主持人陈毓芸拜访不同的专家，从生理、心理、社交活动和饮食各方面来认识不同阶段学生的保健养生方法。

明日边界

Edge Of Tomorrow

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.30

汤姆克鲁斯（Tom Cruise）饰演的军人，在对抗外星人的战役中被杀，死后落入时空回圈，被迫不断重新经历残酷的战争及死亡的过程……

爱你，莉佐及莉佐巡演

Love, Lizzo & Lizzo: Live In Concert

HBO Go 已上线

记录Lizzo台前幕后的成长历程，身兼歌手、词曲创作人、说唱歌手、长笛演奏家与演员等多重身份，Lizzo看似爆红，但在走红现象背后，她花了10年时间的努力。“Lizzo: Live in Concert”纪录她在加州的特别巡演，除了看到Lizzo的舞台魅力，还有乐团The Lizzbians和The Little Bigs助阵，以及特别嘉宾Cardi B、SZA和嘻哈教母Missy Elliott，带来充满爱和正能量的音乐飨宴。

一路瞳行

Sunshine of My Life

卫视电影台（星和Ch866）

晚上9.30

拥有一双明眸的朱芷欣（吴千语饰）却有一对失明父母朱国强（吴岱融饰）、甘笑红（惠英红饰）。朱芷欣儿时与父母相处融洽温馨，长大后因旁人的异样目光，避免和父母同行，父母的依赖也让她感到窒息。她有绘画天赋，渴望出国攻读艺术，离开父母；当机会到来，她才发觉自己无法割舍这个家。