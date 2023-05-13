月底来狮城 翁倩玉以爵士乐演绎华语歌

翁倩玉将在27和28日前来本地参与《爵士也华彩2023》演出，在两晚的演出中，她将首次以爵士乐演绎华语歌曲，包括《海鸥》《祈祷》《温情满人间》等。

人在日本的翁倩玉星期五（5月12日）接受《新明日报》访问时表示，对这次的演出十分期待，毕竟她未曾以爵士乐的方式演唱华语流行歌曲，尤其是自己的歌曲。

不说不知，过去三年的疫情，尽管生活日常和工作都受影响，但翁倩玉却半点也没有闲着，她告诉记者她成了Youtuber，做网红。

问她视频的内容是什么？

“唱唱歌、下厨做菜、教人练气功等。”

记者好奇地问：“怎么会教人练气功？”

翁倩玉答道：“我在日本跟师父学了10年的气功，既然开了Youtube，就教简单的步骤。”

翁倩玉坦言刚开Youtube时担心网友对自己提供的内容没兴趣，也觉得无聊，没想到网友的反应佳，给了她很大的动力。

目前，疫情总算过了，翁倩玉又得开始忙碌了，她告诉记者除了前来新加坡演出之外，下个月她将在日本开演唱会，年底则会到台南举办版画画展。

看她如此忙碌，记者问她是否有想过退休？

她笑着答道：“我的字典里没有‘退休’二字。”

她解释，作为一个创作人，每个阶段都有不同的挑战，“50岁、60岁和70岁面对的挑战都很不一样，像现阶段的我，版画创作喜欢用红色，再过个10年，可能又不一样了！”

不过，她说，在唱歌方面，体力可能和以前不一样，那就换个按照自己体力的唱法去演唱。

得过三个奖 一辈子也忘不了

去年获日本文化当局颁发文化功劳奖，翁倩玉说她一辈子也忘不了自己得过的三个奖。

对于自己获颁文化功劳奖，翁倩玉告诉记者她感到很开心：“当年我得到日本唱片大奖时，父亲就告诉我要以自己的演绎工作促进台湾，甚至东南亚和日本之间的文化交流，所以这次获得这个奖项，我十分兴奋。”

纵横演艺圈超过半个世纪的翁倩玉也对记者说，回望自己的演艺生涯，她一辈子也忘不了得过的三个奖，即1972年第10届台湾电影金马奖凭借《真假千金》获得最佳女主角、1979年第21届日本唱片大奖和去年的文化功劳奖，她说，让她感到很有成就感。

唱歌感动大家 版画展现自己

73岁的翁倩玉有两个世界，一个是站在舞台上的艺人，另一个是在画室里拿起画笔、水墨和雕刻刀勾画出版画的画家。

问她两个世界翁倩玉有什么不同？

翁倩玉想了想说：“画室里的翁倩玉是很随性，不化妆，一身便装在作画，舞台上的翁倩玉，则是要装扮自己，穿得漂漂亮亮在台上唱歌。”

她说，两者都喜欢，“就像阴阳，两者互相协调，版画画出自己的世界供给人看，唱歌则可以透过自己声音去感动大家。”

《爵士也华彩2023》是《华彩2023》的活动之一，将在5月27日和28日，晚上7时30分在新加坡华族文化中心表演厅举行，购票详情https://www.sistic.com.sg/events/cejazz0523。