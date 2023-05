ila部落住一晚S2

U频道 晚上9.00

本集节目来到台湾新竹尖石后山马里光部落,不仅带给观众后山美景,还有泰雅文化与环境的知识旅程。节目带观众到马里光步道终点的瀑布,看看100公尺高的溪水,如绢丝般倾泻而下的沁凉美景。也前往最新秘境老鹰溪瀑布寻找传说中的“水中萤火虫”,并在耆老的带领下以鱼叉捕鱼,感受当地的渔猎文化。另外,也可学习绿保农业的重要性,吃到无污染、大自然的蔬果,现场采摘就能吃下肚。

你是我的荣耀 You Are My Glory

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上10.00

主演:杨洋、迪丽热巴、潘粤明、胡可、王彦霖。改编自顾漫同名小说,讲述人气女星乔晶晶(迪丽热巴饰)与航天设计师于途(杨洋饰)在阔别10年后再度相遇、相爱的故事。学生时代的乔晶晶曾向于途表白却被拒绝,没想到10年后,乔晶晶在线上被对方拉进游戏里一起组队玩《王者荣耀》而有了交集,开启了一段浪漫治愈的暖爱之旅。

Oh!英心(首播)Oh! YoungSim

Viu,15日与韩国同步播出,每逢星期一、二更新

Super Junior成员东海(左)时隔八年再演电视剧《Oh!英心 》。右为宋昰昀。(互联网)

主演:李东海、宋昰昀。改编自1990年代经典卡通动画《英心》,讲述30多岁的男女主角正经历人生酸甜期,综艺PD和高冷总裁偶然重逢后,开始打打闹闹的浪漫故事。本剧是Super Junior成员东海时隔八年以演员身份回归之作,与他搭档的宋昰昀曾主演过《我的打架之路》(又名《三流之路》)及《马成的喜悦》,两人将擦出怎样的火花呢?