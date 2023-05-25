台剧 《人选之人》火红五亮点

Netflix原创剧《人选之人—造浪者》火红，本地知名导演梁志强说看到台湾竞选生态，正研究此类题材能否拍成电影。

由《我们与恶的距离》、《茶金》林君阳执导，谢盈萱、黄健玮、王淨、戴立忍、陈姸霏主演，故事围绕在候选人背后的幕僚故事，因为内容刻划真挚动人，它不只代表着选举，还有职场、女性、家庭和社会的不安与动荡等，虽然只有短短八集，但却爆红，就连中国网民也翻墙追看。究竟此剧的魅力何在？

1）完美无瑕的角色阵容

演员阵容，绝对是《人选之人》受欢迎的关键之一，无论是金马、金钟双料影后谢盈萱，在《茶金》有出色表现的黄健玮，加上在《返校》、《瀑布》都有出色银幕魅力的王淨，这样的组合带来满满的新鲜感，他们的精湛演出也为剧集加分不少。

2）恰如其分的演员魅力

另一个最吸引人的地方，除了上述几位主要演员的戏之外，其他一些配角的戏也出色，如饰演总统候选人的赖佩霞的气度、卜学亮的油条、潘慧如的理性、胡玮杰的热血、廖梨伶的圆融等，都可说是为剧集锦上添花。

3）贴近生活的剧本深度

《人选之人》以台湾选战经验做为主创故事，选举背后幕僚的真实写照，选举过程中的风风雨雨，都实实在在反映了台湾现实生活中选举的真实一面，故题材贴近生活，容易引起观众的共鸣。

4）毫无冷场的剧情架构

剧情不长，仅有短短的八集，剧情的掌握和节奏拿捏得宜，紧凑不拖泥带水，让观众能很快进入剧情，一集接一集地追看，是剧组成功牵引着观众追看剧集的心理。

5）追求改变的创造决心

《人选之人》除了谈选举，也在说改变社会的决心、颠覆女性在职场受到的骚扰和歧视、化解家庭和工作的不平衡与偏见、打破家庭性别上的刻板印象，这其实未尝不是你我在日常会遇到的难题，令人感同身受。

本地圈内人也追看:

梁志强：看到台湾竞选生态

本地不少圈内人也追看《人选之人—造浪者》，当中包括本知名导演梁志强和电台UFM100.3 DJ承尧。

梁志强受访时说，《人选之人》很精彩，看到了台湾的竞选生态。由于他在电影《我们的故事之沉默的年代》中有描述竞选的情节，记者问他未来是否会像《人选之人》般拍摄更多以选举为题材的电影？

梁志强回复说：“还在研究当中。”

承尧：整部戏节奏快很写实

在台湾出生的电台UFM100.3 DJ承尧说：“整部戏节奏快，又很写实，启用的演员都有实力，完全没有让我出戏的地方。”

他也说从剧集中让他回想起小时候在台湾时，每到大选期间，真的是看到大街小巷都是宣传海报，追新闻不输追戏剧，每天各个政党都会轮流开记者会，爆料、澄清，政论节目的名嘴聊政治的嘴脸，都被这部剧很细腻的刻划出来。