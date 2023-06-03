为培养默契 杨雁雁戏外邀“家人”共享晚餐

（综合讯）首闯好莱坞，金马影后杨雁雁秀流利英语，笑认自己是“严母”。

迪士尼奇幻美剧《美生中国人》（也译《美生华人》《西游ABC》，American Born Chinese）目前正在串流平台Disney+播映。此剧邀来多位大咖助阵，包括金马影后杨雁雁、吴彦祖、华裔男星黄经汉等，金像奖影后杨紫琼也客串演出。

杨雁雁戏中不仅大秀流利英语，同时也和华裔男星黄经汉搭档演出一对平凡夫妻。日前，杨雁雁接受台湾媒体访问时表示，她在《美生中国人》是位平凡的母亲，只盼望丈夫黄经汉、儿子王班可以有一番事业，为此时常严格督促对方。

首次进军好莱坞，杨雁雁可说做足准备功夫，当中为了和黄经汉、王班演来更像一家人，她竟然邀请他们一起共进晚餐，她说：“既然要演一家人，彼此一定要有熟悉感。”

她接着说：“我与黄经汉在开拍前常常会相约，也要饰演我们儿子的演员王班一起来共进晚餐，虽然他觉得很尴尬，但我一定要他来，这样才是一家人啊！”

杨雁雁虽然在《美生中国人》是一名平凡的家庭主妇，但对孩子、丈夫有一定的要求，希望他们可以有一番事业，时常严格督促对方，她坦言自己态度开明，“但我不会轻易妥协，小孩该念书就去念书，不能偷懒”。

杨雁雁也和吴彦祖有对手戏。初次与吴彦祖合作，杨雁雁说：“我们合作的过程都很棒，很好玩。”