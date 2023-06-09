被嘲讽缠着球星帅罗 前艺人黄丽玲懒理毒舌网民

葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）早前访问新加坡，6月2日现身植物园宣传林荣福新加坡国家公园局奖学金（NParks-Peter Lim Scholarship）的活动。

活动视频在网上流传，有TikTok网民指出，帅罗拍大合照时，表情看起来不悦，网民纷纷留言猜测，帅罗被身边的“安娣”挽着手臂，“被缠着”和“被碰”当然不悦。他们口中的“安娣”是电视台前艺人黄丽玲。黄丽玲因此被部分网民嘲讽。

黄丽玲因为挽着帅罗的手臂而被网民嘲讽。（互联网）

黄丽玲连日来保持沉默，直至6月9日下午回复《联合早报》短信询问才做澄清。她是活动主办方Mint Media Sports公司的首席执行长，陪同帅罗出席活动。

黄丽玲告诉记者：“我在活动上带领他，告知他下一步要做什么，只是牵了他的手（臂），哪有触碰到其他部位？”不过，她懒理毒舌网民的评语，“帅罗是球坛传奇，大家都爱他，想要跟他互动。而我也一样，就仅此而已。我想，留言的大部分网民如果有机会见到他，会有更多的举动。”

现年50岁的黄丽玲1994年进入电视圈，1995年因英语剧《999行动》（Triple Nine）爆红，后来也演出华语剧，作品包括《长河》《谁与争锋》《顶天立地》等，2009年后淡出娱乐圈。2017年，她接任公共卫生理事会执行理事长一职，隔年5月卸下职务。黄丽玲在现任公司效力三年多。她和前夫吴振天育有19岁女儿和17岁儿子。