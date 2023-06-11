《小孩不笨3》四童星曝光 容启航要当新一代老师

四小主角曝光挑大梁演国产新片《小孩不笨3》，型男容启航参与新片担任小孩“老师”，努力向教职人员取经，挑战“哎哟哟”、“方老师”！

暌违了21年的《小孩不笨3》将于来临的星期二（6月13日）举行开镜仪式，梁志强星期六（10日）在直播上公布参演小孩名单，他们分别是吴委恩（12岁）、松恒（13岁）、黄智扬（11岁）以及来自中国上海的周俞辰（11岁），当中吴委恩是《红星大奖》青苹果奖两届得主，周俞辰曾拍过《我和我的父辈》《理想照耀中国》《大江大河3》等影视作品，周小弟弟表示自己是第一次来新加坡，喜欢本地的热带气候，问起演艺资历，他说：“我都是演男主角的童年。”

至于拍过多少电视剧与电影，周俞辰表示“数不清了！”

梁导对于周俞辰的评价是：他有着当年李创锐（《小孩不笨》主角）的感觉！

挑大梁演《小孩不笨3》，四位小主角曝光，左起为周俞辰、吴委恩、黄智扬与松恒。（受访者提供）

除了四小主角，梁志强昨晚还公布10名参与《小孩3》的孩童名单，颁发趣味奖项“最佳台词奖”、“最意外惊喜奖”等奖励充满创意的试镜小孩。

在《小孩3》当小孩“老师”的，就是阳光帅哥容启航，这已是启航四度跟梁导合作，之前三部是《女兵外传》1及2与《猫山王中王》。

启航早在念小学时就看过梁导掌镜的《小孩不笨》，当时小小年纪的他还看哭了，现年26岁的启航多年后获得机会演出《小孩不笨3》，笑说“有一种美梦成真的喜悦！”

启航向《新明日报》透露，两三个星期前的某个凌晨一两点，他接获梁导电话，找他参演《小孩3》，6月原本将飞欧洲出席米兰时尚活动的他，为了这电影推掉了米兰活动，尽管“牺牲很大”，但他认为绝对值得！

“这角色很有挑战性，我还约了中小学老师出来聊天，希望更深入地了解老师的职务。”

说到老师角色，当年陈汉玮一部《阳光列车》里的“方老师”、《早安老师》里的“哎哟哟”陈莉萍，都成了经典“老师”角色，启航笑说：“《小孩3》的老师也比较‘偶像’，希望能成为新一代的老师代表，我一定会很努力的。”

启航人气看涨，问起片酬，他笑说：有比之前高。

《小孩3》是梁导进军中国试水温之作，启航对于进军中国市场兴致勃勃，“衷心希望在演艺圈能有更大的突破。”

最近有消息指出启航与马国网红Ms Kuan（Christinna Kuan）热恋同游东京，星期六晚上问起启航，他没有全盘否认，首次回应记者：“未来的事还不能知道答案。”