“安心事件”后首受访 黄心颖：承受难听的话是因果

（香港讯）香港女星黄心颖自四年前爆出背男友马国明偷吃人夫许志安，形象、事业全毁，一夜间事业跌入低谷，从此消失幕前。经过四年的洗礼，今年初转型当歌手回归娱乐圈，星期一（6月12日）更现身香港叱咤电台节目《叱吒乐坛》宣传新歌《沙包》，也是她自丑闻爆发后首度公开受访，坦言该段黑暗日子令她感到恐惧、迷惘，对于不堪入耳的抨击，她甘于认命：“是我的因果！”

黄心颖星期一是自“安心事件”后首次正式接受节目访问，她承认很久没做直播，心情难免紧张，她声音有点抖说：“心跳有点难以控制，很开心这次是我第一次宣传活动。”

“安心事件”发生逾四年，提及过去的黑暗时期，黄心颖坦言在各个阶段都有不同的情绪攻击自己：“当初每天都想睡觉，不想面对，到后来又不停哭，一蹶不振，之后知道不可以再这样沉溺下去。”

黄心颖于是去上演艺课学演戏，逼自己忙碌地过日子，让自己没有多余的时间去想其他事情，而从美国回到香港后有家人陪伴在身边，让她得以拨开云雾。

“那时候觉得每一天都好像阴天，但家人让我有动力继续向前，因为我不忍心见到爸爸看到我这样。”她坦言本来不敢接触人，直到领养狗后才慢慢放开，并接触了佛学，放下很多执着，之后再透过音乐记录情绪：“现在我觉得自己好很多。”

节目尾声，问到她可有什么想说？她有感而发，疑似哽咽：“想感谢电台今天邀请我上来分享，因为我觉得不是必然。”

没被TVB离弃 曾邀约拍剧

黄心颖在节目中也透露发生“安心事件”后，香港无线电视（TVB）曾找她拍剧或综艺节目，不过当时感到迷惘，最终选择离巢，“到真正没有合约在身时，心情又有少少慌”。

于是她尝试玩音乐，今年一口气推出两首单曲《Crown Me》和《沙包》，均由她作曲及填词，“今年会继续以唱作歌手身分发展，已经作了几首歌，希望下一首新歌会是开心的歌”。

‘向前看’许志安：做好自己

许志安4日出席活动时被问及黄心颖出新歌一事，他毫不迟疑地表示“我有看到新闻，不过这些事不回应啦，最重要是向前看，做好自己”。