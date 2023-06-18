剧组为他庆62岁生日 段伟明喜悦感恩

温情满满，“阿财”段伟明5月底复工，他穿着义肢拍英语剧《128 Circle》第4季，剧组星期五（6月16日）在摄影棚为他庆祝62岁快乐诞辰。

“他们突然唱起了生日歌，捧出一个蛋糕，我真的很感动，现场气氛很温馨，我很感激他们的关怀。真的很谢谢他们！”伟明语带喜悦。

6月16日是伟明62岁快乐诞辰，问起生日愿望，伟明由衷表示：“希望我身边的朋友与同事们，每天都开心、健康、顺利。”

自从装上义肢，伟明便积极学习走路，即使再痛再难，他就是不想闲下来，5月底开始，他撑着义肢开工拍戏，算是正式复出！他受访告诉《新明日报》：“我在《128 Circle》第4季还是演一个咖啡叔，但有新的发展、新的人物与新的开始。”

“我开工大概10天左右，剧组人员与演员们都对我很好、很客气，很帮我。”

天热戴义肢难受

说到拍摄日程，伟明从拍摄到回家前后需时13个小时，他平时拍摄八九个小时，戴上义肢拍戏，支撑那么长时间非易事：“天气热会流汗，很难受，有时得脱掉（义肢），稍后再穿上，但，这是必须经历的，这是人家给我机会，我要学会感激。”

伟明也向记者透露，他最近感觉视物模糊，朦胧、周遭带白色的光，下个月订了时间做激光治疗，“等我的眼睛治好了，我还要去找份工作养家。”斗志满满。

《128 Circle》第4季会拍摄三四个月，伟明接下来有得忙。

许瑞奇 朴宝剑 同年同月同日生

除了命运多桀的伟明，网上资料显示，6月16日同一天生日的还有范冰冰的弟弟范丞丞（23岁），梁静茹（45岁），容祖儿（43岁）。

更巧的是，6月16日出生的，还有两名同年同月同日生的新韩年轻帅哥，他们一个是本地视帝小阿哥许瑞奇，另一个则是有“美谈制造机”，“最佳男友人选”，在韩国演艺圈零负评的男神朴宝剑！

两人外形皆带有纯真特质，今年都刚刚步入“而立之年”，观众缘很好，演艺事业同样如日方中。

涌入社媒为艺人献上生日祝福的粉丝多不胜数，小阿哥瑞奇就在个人脸书贴上拎着两个爱心馅饼，眯眼笑说：“大3，谢谢大家的祝福！”

男神朴宝剑也捧着造型可爱的蛋糕，微笑着说：“非常感谢为我送上生日祝福的你们！”