靠颜值没演技 杨幂迪丽热巴被批“演贝”

（中国讯）近日中国有不少一线花旦和小生被中国官媒狠批是“演贝”，讽刺一些演员只靠自己漂亮的外表投机取巧，没有熟读剧本和台词，总是靠后期配音演员，就像是演“员”少了“口”，只剩下“贝”。

现存花旦“原声”上阵的不多，“全原声”的演员只有宋茜、杨紫、刘诗诗以及杨颖。

网友将矛头指向两位“演技烂”的杨幂和迪丽热巴，指两人近五年来各有五部及七部影视作品，然而只有两部剧用的是原声，分别是《斛珠夫人》《暴风眼》以及《幸福触手可及》《你是我的荣耀》，其余作品都由配音“代劳”。

杨幂稳坐流量花旦宝座多年，演技却始终被人诟病。她拍过的剧集几乎都被认为是靠流量赚收视，被网友狠批演技一成不变，没有任何进步。不过也有网友认为杨幂非常努力，她在巅峰时期一年拍了20部作品，非常拼命。

至于迪丽热巴至今没有代表作，被揶揄只有颜值、没有演技，只会滥接工作，网友直言她若再拿不出好演技和好作品，人气随时会下降。

不过，同样被嘲是“戏差”的杨颖竟是“全原声”，杨颖多年来被嘲笑演戏全靠瞪眼，演技毫无灵气。如今被网友发现她“全原声”，指她台词相对稳定，咬字清晰，比起杨幂和迪丽热巴还算过关。

至于刘诗诗的演技备受肯定，但多年来被指念台词的功力较弱，声线有气无力，咬字略为模糊。

男“演贝”方面，贵为新生代“国民老公”的王鹤棣凭着俊朗外形人气飙升，但遭网民嘲他是“AI式面瘫演技”；许凯早年凭《延喜攻略》“富察傅恒”一角走红，去年与杨幂于时装剧《爱的二八定律》大搞姐弟恋，但演技也遭狠批：“实在演得太木了！”