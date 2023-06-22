陈楚寰代班“昇菘秀”引关注

本地综艺阿姐钟琴主持《缤纷万千在昇菘》已有16年左右，近期突然缺席，令不少观众十分关注。

日前记者通过短信询问钟琴经纪人，她说钟琴“因私事请假，将于6月底回归”。

不过，有知情人士透露钟琴是因摔伤手臂而缺席。

钟琴向来十分低调，这些日子的《缤纷万千在昇菘》由本地女星陈楚寰暂代，后者凭借高情商和稳妥的主持风格，获得观众网友的好评。

陈楚寰：压力很大

日前《新明日报》记者询问楚寰的主持经历，她谦虚表示自己还有很大的进步空间。她直言代班阿姐压力很大，担心自己没有经验做不好。她说：“由于节目是现场直播，很多时候都很考临场反应，时间的拿捏点也特别重要，要抓紧节奏，确保节目不超时。当中还要凸显自己的性格，让观众留下深刻印象。”

令楚寰感到幸运的是身边还有许振荣这个搭档。“振荣大哥给的建议和教导，这些都是我的强心针！”

这次主持让楚寰意外收获不少观众缘，她说：“出席活动时，有小朋友、uncle和auntie要求合照，还说他们有准时收看节目！我真的感到很暖心。”

陈楚寰带领三艺人献爱心

此外，陈楚寰身为慈善机构彩虹俱乐部大使，日前带领徐鸣杰、林昭婷以及张奕恺出席俱乐部年度活动《彩虹营嘉年华夜》三天两夜的活动，共70位六岁至16岁患有慢性疾病的儿童参与，以及100位专业志愿者负责照顾儿童。

彩虹俱乐部执行董事张翔龙在活动过后向四位艺人表达感谢：“艺人们通过与我们的孩子互动，带来了欢乐和鼓励，他们的出现就像一缕阳光，提醒我们每个孩子都有平等的机会来实现自己的梦想和愿望。”