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施孝荣为早报百年开唱 想吃肉骨茶庆生

罗瑱玲

更新 /
更新 / 2023年6月27日 1:03 PM
发布 /
发布 / 2023年6月27日 5:00 AM
施孝荣将在早报演唱会带来“必唱曲”《归人沙城》和《拜访春天》。（弹唱人提供）
施孝荣将在早报演唱会带来“必唱曲”《归人沙城》和《拜访春天》。（弹唱人提供）

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台湾校园民歌代表歌手之一施孝荣，7月初将为早报演唱会来新，到时候会在本地庆祝64岁生日。

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》将于7月8日和9日呈献早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，施孝荣将与齐豫一起来新参与演出，其他演出歌手有黎沸挥、许美静、麦克疯等。

施孝荣接受《联合早报》电话访问时说：“我6号抵新，那天也是我的生日，所以会在新加坡庆生，太太会同行。”他还没想到如何庆祝生日，但说来新一定要吃肉骨茶，并开心地说：“我最近瘦了，所以可以放心吃。”

他说这几年一家人进行168断食法，自己的体重从最胖时的84公斤减到现在70公斤，是这20年的新低，笑说：“我们上台演出不要让观众觉得太臃肿，还是要有自觉。”

谈到这次的歌单，施孝荣说有两首歌是必唱，就是《归人沙城》《拜访春天》，也会带来大家熟悉的其他民歌，可能还会接受现场点歌。

9月台北个唱送太太

早报演唱会之后，施孝荣将专心准备9月16日在台北Legacy的个人演唱会。演唱会取名“侠骨柔情”，他解释说：“我的歌比较雄壮澎湃，给人的印象也就比较阳刚，但我也有柔情的一面，这次个唱会唱一些抒情歌曲，如‘And I Love You So’。”

这场演唱会是施孝荣送给太太的生日礼物。9月21日是太太的生日，他原本要在那天开唱，但不是周末，于是提前在16日举行。到时候，他将演唱新歌献给太太，而太太也送了他一份礼物，就是演唱会海报上的绘画。

施孝荣台北演唱会海报上的画像，是太太的作品。（互联网）

施孝荣语带幸福地说：“我太太喜欢画画，有一次把我的宣传照当范本做画，我很喜欢，就决定拿来当这次演唱会的主视觉。”

儿子制作大叔团新歌

2019年，施孝荣与殷正洋、李明德、王瑞瑜组成“Uncle Encore”大叔团，2023年年初和5月分别在台北和高雄开唱。施孝荣说：“我们每一个都过了60岁，会想，要做什么呢？如果只过着看电视看报纸打瞌睡的日子，会越来越老，所以要走出舒适圈。我们没有很大的企图，没有要取得怎样的成绩，就一个星期练一次歌，老朋友见见面吃吃饭，我觉得很有意思，也能让很多我们这个年纪的人知道，日子依旧可以过得多彩多姿。”

施孝荣赞大儿子施少庸音乐天分高。（施孝荣提供）

“Uncle Encore”的首支单曲《先生请问》，由施孝荣的大儿子施少庸担任配唱制作人。施孝荣说，这首歌他写好之后，发现如果自己来制作，就会是60几岁人的年代的音乐，但他希望为歌曲注入年轻元素，于是让儿子参与。

一说到儿子，施孝荣难掩骄傲。“我不是自夸，但他的音乐天分的确非常高。他从小学音乐，也跟着我在这个圈子耳濡目染，从台湾艺术大学音乐系毕业，能力很强。很多资深音乐人跟他合作后都惊讶，他的爵士钢琴怎么这么厉害。”

施少庸原本退伍后要朝歌手路发展，歌也写好了，但碰到疫情，计划暂时打住。对于儿子接下来的规划，施孝荣说不干涉，一切让儿子自己决定。

河滨走道现场转播

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”7月8日和9日（星期六、星期日），傍晚6时30分至晚上8时30分，在新加坡体育城华侨银行广场举办。

演唱会入场券只开放给早报俱乐部会员免费索取，目前已被索完，VIP会员可上网bit.ly/zbconcertvip，一般会员可上网bit.ly/zb100concert，报名列入等候名单，一旦能安排更多座位或有空出来的入场券，会以电邮通知。索取不到入场券的公众可到河滨走道（Stadium Riverside Walk）看演唱会现场转播。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语泰茂栈华为国际华侨银行格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城

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