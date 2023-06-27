施孝荣为早报百年开唱 想吃肉骨茶庆生

台湾校园民歌代表歌手之一施孝荣，7月初将为早报演唱会来新，到时候会在本地庆祝64岁生日。

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》将于7月8日和9日呈献早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，施孝荣将与齐豫一起来新参与演出，其他演出歌手有黎沸挥、许美静、麦克疯等。

施孝荣接受《联合早报》电话访问时说：“我6号抵新，那天也是我的生日，所以会在新加坡庆生，太太会同行。”他还没想到如何庆祝生日，但说来新一定要吃肉骨茶，并开心地说：“我最近瘦了，所以可以放心吃。”

他说这几年一家人进行168断食法，自己的体重从最胖时的84公斤减到现在70公斤，是这20年的新低，笑说：“我们上台演出不要让观众觉得太臃肿，还是要有自觉。”

谈到这次的歌单，施孝荣说有两首歌是必唱，就是《归人沙城》《拜访春天》，也会带来大家熟悉的其他民歌，可能还会接受现场点歌。

9月台北个唱送太太

早报演唱会之后，施孝荣将专心准备9月16日在台北Legacy的个人演唱会。演唱会取名“侠骨柔情”，他解释说：“我的歌比较雄壮澎湃，给人的印象也就比较阳刚，但我也有柔情的一面，这次个唱会唱一些抒情歌曲，如‘And I Love You So’。”

这场演唱会是施孝荣送给太太的生日礼物。9月21日是太太的生日，他原本要在那天开唱，但不是周末，于是提前在16日举行。到时候，他将演唱新歌献给太太，而太太也送了他一份礼物，就是演唱会海报上的绘画。

施孝荣台北演唱会海报上的画像，是太太的作品。（互联网）

施孝荣语带幸福地说：“我太太喜欢画画，有一次把我的宣传照当范本做画，我很喜欢，就决定拿来当这次演唱会的主视觉。”

儿子制作大叔团新歌

2019年，施孝荣与殷正洋、李明德、王瑞瑜组成“Uncle Encore”大叔团，2023年年初和5月分别在台北和高雄开唱。施孝荣说：“我们每一个都过了60岁，会想，要做什么呢？如果只过着看电视看报纸打瞌睡的日子，会越来越老，所以要走出舒适圈。我们没有很大的企图，没有要取得怎样的成绩，就一个星期练一次歌，老朋友见见面吃吃饭，我觉得很有意思，也能让很多我们这个年纪的人知道，日子依旧可以过得多彩多姿。”

施孝荣赞大儿子施少庸音乐天分高。（施孝荣提供）

“Uncle Encore”的首支单曲《先生请问》，由施孝荣的大儿子施少庸担任配唱制作人。施孝荣说，这首歌他写好之后，发现如果自己来制作，就会是60几岁人的年代的音乐，但他希望为歌曲注入年轻元素，于是让儿子参与。

一说到儿子，施孝荣难掩骄傲。“我不是自夸，但他的音乐天分的确非常高。他从小学音乐，也跟着我在这个圈子耳濡目染，从台湾艺术大学音乐系毕业，能力很强。很多资深音乐人跟他合作后都惊讶，他的爵士钢琴怎么这么厉害。”

施少庸原本退伍后要朝歌手路发展，歌也写好了，但碰到疫情，计划暂时打住。对于儿子接下来的规划，施孝荣说不干涉，一切让儿子自己决定。

河滨走道现场转播

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”7月8日和9日（星期六、星期日），傍晚6时30分至晚上8时30分，在新加坡体育城华侨银行广场举办。

演唱会入场券只开放给早报俱乐部会员免费索取，目前已被索完，VIP会员可上网bit.ly/zbconcertvip，一般会员可上网bit.ly/zb100concert，报名列入等候名单，一旦能安排更多座位或有空出来的入场券，会以电邮通知。索取不到入场券的公众可到河滨走道（Stadium Riverside Walk）看演唱会现场转播。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。