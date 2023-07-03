曾被要求带火辣女艺人上赌船 洪爱玲拒“拉皮条”

不必表演也不必走秀，只要求女星身材火辣，上船“穿少少”就好，洪爱玲婉拒：我不要拉皮条！

“试过有海外公司要求我带几个艺人上赌船，问起对方要表演还是走秀，商家说都不需要，只要‘穿少少’！意图太明显了吧，我立即拒绝不做！”

“有人因此批评我不懂得‘赚’，但我说，赚这样的钱？我怕睡不着觉。”

＃Metoo性侵性骚事件在台湾演艺圈持续延烧，受害者天天有，身为经纪公司飞艺娱乐（Fly Entertainment）老板的洪爱玲，受访感叹：“如果有人要侵犯我旗下的艺人，我是绝对不会允许的。”

富太太想邀吴振天“饭局”

她不讳言，年轻漂亮女星、小鲜肉男星经常引来垂涎，商家爱以“饭局”为饵，探路虚实，其实男女皆有“饭约”，“像吴振天身材那么好，一直有阔太太想约他吃饭；”但爱玲会立即挡驾：“要请艺人饭局？我会婉转说，先请我吧，我最爱吃饭！”

留意发生在台湾＃Metoo风暴的爱玲说，一些发明星梦的艺人因为年轻，受不了诱惑，有些为了成名会迷迷糊糊‘接受’，担心不答应就会影响演艺事业，“或许也因为这样，就被这些人滥用权力侵害了！”

NONO最近被指控性骚甚至性侵女性，爱玲说时摇头：“犯错是人之常情，一下说‘不记得’，后来‘记起来’之后连最低限度的一句道歉都不肯说……”语言间对NONO摆出的逃避姿态带有不屑与鄙视。

她觉得炎亚纶至少有在受害者的记者会上道歉：“真不真心姑且不说，但至少他道歉了。”

洪爱玲与艺人及员工。（受访者提供）

洞悉“潜规则” 护艺人反被责怪“挡财路”

洪爱玲1999年成立公司，规模越做越大，目前旗下已有52名艺人，她洞悉“潜规则”，极力保护艺人的人身安全，但碰过不知好歹的艺人，“反而来责怪我为什么不让她们出席饭局？”倒过来责怪经纪公司“挡财路、阻发展”，爱玲觉得挺无奈。

“艺人因为去夜店遭到一些骚扰，这些偶尔是有听到，但想动我艺人歪脑筋而又得逞的，至今未有。”

当然，若艺人爱上导演或制片人，当中有情感纠葛，就轮不到她介入干涉，毕竟属于私人感情事。

爱玲庆幸本地演艺圈虽也有性骚扰事件，但终究没那么猖狂，“新加坡人还是比较奉公守法的。”