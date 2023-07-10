本地导演筹拍百万黑色喜剧 欲找李铭顺邱锋泽当男一

作品入围国际电影节，本地年轻导演林勤之（Kew Lin）预计筹备百万拍黑色荒谬喜剧《叫我艺术大师》（暂名）。

勤之最近才凭《一辆脚车两个轮》短片成功入围东京亚洲短片电影节，他有感跟中国当红艺术片导演毕赣的短片同时段放映，备感荣幸。参展的200余部短片来自全球各地，代表新加坡的只有两部，除了他掌镜的《一》片，纪录片类别的是由Denise Tan导演的One For The Road，描写一个关于贝斯手的故事。

《新明日报》曾报道，《一》受华族文化中心委制，勤之掌舵的“第七艺术工作室”（Screentone）制作，资深女星韩雪卿主演，陈澍城担任潮语顾问，内容是关于一位双目失明的欧巴桑特别想骑脚车的故事。

现年35岁的林勤之在英国攻读电影视觉效果，却热爱拍电影，前辈导演陈哲艺曾嘱咐“不要操之过急”，他也运筹帷幄，拍了短片《断舍离》《一》之后，才积极筹备长片。首部处男作将会是新台合拍电影，暂名为《叫我艺术大师》。

目前人在英国的勤之受访，语言间充满对电影的热忱，他透露《叫》片故事大略讲述一个在艺术馆工作的年轻人，一天不小心摔破了价值不菲的艺术品，被要求作出巨额赔偿，但艺术家也跟他打赌，艺术品将在三个月后展开拍卖，若年轻人有能力创作出一个杰出的艺术作品，参与拍卖会标得不菲价钱则作罢，否则银额得双倍奉还！

年轻人不认为摔破的艺术品有多“值钱”，机缘下他飞去台湾，结识了一名艺术大师……

《叫》通过带有时代荒谬感的故事，探讨“究竟艺术何价”？故事很新颖。

导演林勤之与陈澍城研究剧本。 （受访者提供）

导演勤之笑想与演技派阿哥李铭顺合作。（受访者提供）

新台合作

问起制作费，既然新台携手，勤之希望取得100万新元制作费，他深知一部电影除了制作，也必须兼顾发行与市场行销费。

记者提到演员卡司，勤之笑说第一个闪过脑海的就是演技派阿哥李铭顺，“他是一个我很想合作的对象，我看过《做工的人》，他说起台语完全没问题……”

另一位他留意到的，是到过台湾发展的本地歌手邱锋泽。勤之认为邱锋泽长得帅、也有可塑性。

由于新台合作，本地男星当男一，也必定有台湾男女演员参与，不过，现阶段卡司并未有任何决定。

勤之透露，接下来将飞台湾进修电影课程，为拍电影长片做足准备功夫。