今年上半年 六小阿哥表现有多亮眼？

2023年上半年已经过去了，本地六名小阿哥在事业上都有哪些突破？他们也自我评断优缺点以及分享接下来想要挑战的剧种和角色。

《送餐》演技再获好评 许瑞奇想演毒枭

许瑞奇上半年马不停蹄接拍了《送餐英雄》《天公疼憨人》和《陪你到最后》。他在《送》剧里的演技再次大获好评，尤其是隔着手机嚎哭跪别阿嬷（金银姬饰），声声“阿嬷，火来了，快跑！”的那场戏，引来很多网友好评。

被问自己的优势是什么？“不会去想或在乎之前和未来，活在当下。”至于需要改进的地方，“有时侯太好玩了，所以会尽量提醒自己不要玩了，已经30岁了，哈哈！”

许瑞奇最近想要挑战毒枭或失明、失聪人士的角色。至于大尺度演出，“如果剧本好，有很强的理由，我不介意。”

首登大银幕 宗子杰当主角

宗子杰拍了大银幕处男作《流氓驱魔师》，当上男主角。

子杰认为自己的优势是华语水平好，“我也比较拼，较不怕死。”更笑说，“既然先天性的条件不能赢别人，那后天的努力就很重要。”至于弱点，子杰认为自己的性格不太适合娱乐圈，“我比较喜欢不被别人关注，再加上不笑时脸又很臭，会给人一种不友善的感觉，所以现在我会比较积极主动去跟其他人互动交流。”

在角色和剧种方面，宗子杰表示想挑战恋童癖患者，希望能借此让社会更关注恋童癖这个问题，并寻找出解决方案。至于大尺度的演出，子杰表示没问题，且不设限。

孙政首次演反派

孙政的第一部电影《七天》在五月份跟大家见面了。此外，孙政也参演了即将在今年9月播映的本地重头剧《金色大道》，“这是我第一次担任一部戏的反派担当，角色也跟以往的有很大的区别。”

孙政觉得自己的优势是观察力敏锐，对情感也挺敏感的。至于弱点，“社恐，我得学会更放得开，因此有一直挑战自己做主持的工作。”

至于想挑战剧种和角色，“竞技类题材的戏，可能是以音乐或体育为中心，另外也很想拍很单纯的爱情剧，想演一次霸道总裁！”

邓伟德要磨炼演技 加强语音

邓伟德近期拍了两个杂志封面以及接演本地重头剧《金》，“这部剧也让我认识到了很多朋友，也得到了很多前辈的帮助。无论在演技上或人生上，都愿意教我，跟我分享。”

邓伟德觉得自己的优势除了外型，也抱持着一直想要学习的心态。至于弱点，“我的演技方面还需要加强，一些情绪方面的拿捏也不够好以及声音不够亮，所以我有打算去找语音老师教我发声。”

对于大尺度的演出，邓伟德直言非常愿意挑战，以便能自我突破，更笑说“我都已经跟我的经纪人讲好了，百分之百愿意！”

张哲通接英语剧 挑战大尺度

张哲通饰演了反派，“今年接演的两部戏都是反派，让我对表演有更深一层的了解，还有开创更多的可能性。希望接下来能有更多机会当节目嘉宾或是上电台节目。”

哲通觉得自己的优势除了外型，也有双语能力以及想把工作做好的心态。至于弱点，“社交媒体和造型方面要加强，可能自己也还没厘清想走的路，所以还在摸索尝试的阶段。”

张哲通在新英语剧里首次挑战大尺度的演出，对于自己的表现，哲通表示：“跟对手没有尴尬氛围，所以希望播出来给观众的感觉也是舒服的。”

郭坤耀主持三档节目

郭坤耀主持了三档节目，“7月头刚拍完一部短片，最近也刚开拍一部戏剧，非常充实！每个都是不一样的内容，从中学习到了很多。”

他觉得自己的优势是很放得开，肢体语言灵活，无论什么角色都会去尝试、挑战自己。至于弱点，“除了语言、发音有待加强，演技方面还不够真、不够自然，所以我有自己去上语音课调整发音，也有多看一些剧集来帮我了解角色。”

郭坤耀表示想挑战杀人凶手或失聪人士。至于大尺度的演出，“会啊，我觉得身为演员，要勇于挑战才会有进步！”