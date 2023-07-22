《天公疼憨人》歧视对白惹议

“那么老还有人请已经‘很幸运’，雇主在‘做善事’。”《天公疼憨人》对白惹议！

方言剧《天公疼憨人》星期五（7月21日）下午通过8频道播出，首集就有视帝陈汉玮、阿姐鐘琴这对尖酸刻薄的夫妇，在挑剔补习老师只能让他们的儿子考到70分，达不到家长的要求；陈汉玮冷冷说了句：“你那么老，我们肯请你，你就很lucky（幸运）啦……”

同是毒舌的“太太”鐘琴再补上一句：“都70岁了，我们是在做善事……”

气得饰演“补习老师”的邱胜扬大骂他们“人渣”！

有网友看了《天》剧，认为“没有说错”，“年纪大在职场上确实被歧视”、但也有人则认为“长者的经验不能用钱买……”

不过，剧中对白似乎一针见血点出年长者在职场上面对的窘境。

记者联系上剧中饰演“补习老师”的邱胜扬，他受访时告诉《新明日报》：“某些部分我同意（说法），退休之后，长者在市场上已没有竞争力。”

“像我也在社媒上看到有网友说：你那么老还没退休？“老的”就应该退下？邱胜扬认为，老人就业确实会面临一些问题，“一些人看不起老年人，这种看法很普遍，若要（大众）改变也需要一点时间。”

现年65岁的邱胜扬表示自己已是重新雇用的电台职员，他感恩公司并没有年龄歧视，对他也很尊重。

邱胜扬饰演一名年长补习老师。（档案照片）

陈汉玮：与鐘琴临场发挥

记者联系上人在中国的视帝陈汉玮，他受访时透露：“拍《天公疼憨人》时，由于监制让演员自由发挥，我们的台词并没有完全跟足剧本，剧中对白有三成都是我与鐘琴联合创作的。”

这包括嘲笑“老的”有工作已经很幸运，雇主在“做善事”等等。

汉玮自问入行多年从未演绎过那么“嘴贱”的角色，设计这样的对白更能突出剧中这一对“讨人厌的安哥安娣”毒舌特质。两人“毒”树一帜，表现非常亮眼。

汉玮强调自己平时并不毒舌，只是为角色“上身”。

记者问，他是不是觉得职场老人有人请已经“偷笑”？

“以前……或说10年前可能是，老人家找工作很难，但政府近年一直在鼓励长者出来做事，也给予长者津贴让他们学习手艺与技能，情况已经不同了。”

汉玮认为长者如果放弃工作，留在家里对着四面墙胡思乱想反而更不健康，“长者即使到了80岁，只要身体健康，做什么都好，不一定为了赚钱，只是让脑袋继续保持灵活。”

年纪大有工作是“赚到”？

年纪大有工作是“赚到”？且听听本地电台DJ名嘴的说法：

★安娜：审思个人优势

人到了年纪渐长，必须认清个人生理状态与环境事实，化被动为主动，利用本身的能力更好地“过渡”、开拓另一片天空，通过岁月累积得来的经验，继续发挥所长，要在职场上立足，勿论年龄，都不应松懈。

当然，人老了就是老了，面临环境的快速变化，适应能力可能比不上年轻人，也跟不上时代更迭，时下年轻人也未必懂得敬老尊贤，但年长者仍可自我审思，个人优势与长处在哪，还有哪些本事可作为职场雇主青睐的筹码。

★文鸿：长者仍可寻求适合的路

请年纪大的人工作就是“做善事”？要看是什么职位、什么工作，比如医生、律师、集团顾问等，实践经验越丰富越好。

以前五六十岁就应该“退下来”，但现在60岁可能长得只像50岁，仍可以在自己擅长的领域继续打拼，随着人们寿命延长，如果太早就从职场退下，人生下半场还有30年得过，从经济层面看似乎不妥；从个人来看，似乎还有很长的日子为社会做出贡献，我认为年长者仍可寻求一条适合自己的路，无须妄自菲薄。