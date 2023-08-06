刘怡伶学泰拳叹辛苦全身痛

首次体验泰拳，刘怡伶觉得有趣“动作有点像舞蹈”。

首次体验泰拳，刘怡伶接受《新明日报》访问时表示泰拳蛮有趣的，动作有点像舞蹈，“不过我们在开始练泰拳前需要先做高强度间歇训练（Tabata），这个很辛苦。”

刘怡伶表示之前就想要练泰拳了，“刚好谢静仪的朋友最近开了一间泰拳馆，她就约我一起去尝试泰拳。其实我们俩都不太行，所以练起来很辛苦，我们也一直在笑对方的姿势不太对。”

刘怡伶觉得打泰拳的难度在于要打得准确以及有力道，“因为我没有太大的力气，所以即使我已经很用力了，教练还是说我打得很轻，我在打沙包时手也很痛。结果第二天全身痛，因为我平时只是去健身房做简单的运动或是上瑜伽课，不常做这么激烈的运动。”

有打算继续练泰拳吗？刘怡伶表示还在考虑，“如果一个月去练一次，我觉得还可以，因为蛮好玩的，还能燃烧卡路里。”

刘怡伶和谢静仪一起学泰拳。（取自网络）

筹备首个英语单曲 欲重回舞台

刘怡伶也分享自己目前正忙于筹备自己的第一首个人单曲，“会是一首英文歌，节奏带有一点Rap和Hip Hop。歌词是写关于我从出道到现在所经历过的事情，包括早前到韩国发展，希望能通过歌词让大家更了解我这个人。”

刘怡伶表示这首单曲是从今年年中开始筹备，目前已经把歌录好，进入最后阶段，预计会在今年9月或10月推出。刘怡伶表示其实一直都想再回到舞台，也希望自己能创作更多音乐，且能自己作词，而她本身比较喜欢R&B的曲风。

演艺方面，刘怡伶将在明年参演一部新剧。