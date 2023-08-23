林明伦飞西西里 直捣黑手党巢穴

涉足本地演艺圈至今风险最大的主持，林明伦飞意大利西西里岛直捣黑手党巢穴，放话保险买得足，星妻陈毓芸：“平安回来就好！”

不过，非常讽刺的是，曾是猖獗的黑手党老窝，如今成了反黑手党战士的办公室，邪不胜正！

目前人在丹麦拍着新一档节目《世界酷社区》的林明伦，星期二（8月22日）接受《新明日报》访问，先为黄美燕担任监制，目前正启播的节目《线人4》侃侃而谈。

先说苏禄，苏禄苏丹国位于菲律宾南部，政府宣称已经清除当地的恐怖分子据点，要把该地变成旅游天堂，明伦为《线人4》节目深入探索，一行人包括摄影师、收音师、还有线人等，他坦言到苏禄时战战兢兢，“你说怕不怕，肯定担心，必须察颜观色，一有风吹草动就得逃，当时坐船时长12小时，由于船只超载，船上没床位也没救生衣，我自己准备折叠床铺在地上，也跟燕姐一人一件救生衣，若出状况，立即跳水……”

林明伦前往苏禄，有军队尾随。（受访者提供）

一路上都有六七名军人跟随，他们身上提着机关枪、带着炮弹，“我去访问当地军官，军官坦言，虽然大部分恐怖分子已被逮，但难保没有残留分子藏匿在部落或森林里。”

有关苏禄节目内容最近才播出，新一期节目则是飞意大利西西里岛，“就像电影《教父》，意大利西西里岛黑手党问题最严重，这次过去我也担心，如果遭黑手党勒索威胁怎么办？很庆幸旅程平安，当地组成了反黑手党组织抗衡恶势力，我去采访时，意外发现以前的黑手党总部，居然成了反黑手党组织的办公室，我还访问到当地一名前记者。”

因为经常报道黑手党的胡作非为，一家人受到生命威胁，不仅收到子弹与血迹恐吓，连爱犬都被杀害挂在门口！

据悉，这名前记者还跟经常没收黑手党财产的女法官杠上，指她黑吃黑。最后女法官因涉嫌贿赂坐牢，前记者也因诽谤难逃牢狱之灾。他出狱设立网络电视台，直播黑手党如何操作、让公众提高警惕，妻子与子女都成为电视台员工。

林明伦在前记者的办公室。（受访者提供）

到保加利亚采访 揭秘“买卖新娘”

除此之外，明伦还主持了保加利亚传闻中的新娘市集，实地采访之后惊觉所谓“买卖新娘”其实只是谬传；此外，他还到菲律宾巴拉望走访走私海龟秘闻，阿尔巴尼亚宣誓处女，内容皆以身探险，节目组可有买保险？

“有啊，除了公司会买保险，我自己买的保险也很足，万一什么事……不过老婆就说，谁要用你的保险金？平安回来就好！”

参与《线人4》的主持除了林明伦，还有李腾和权怡凤等，由哇哇映画制作的《线人4》共13集，今晚9时在优频道播出。

除了《线人4》，黄美燕也是《世界酷社区》的节目监制、导播与撰稿，这节目出动三组摄制队，主持人除了明伦，还有权怡凤、王禄江与葛凡。

人在丹麦的明伦说，他喜见一社区共20住户采取共享资源的环保做法，令他有感像重见当年本地人拥有的旧式“甘榜精神”，守望相助、邻里间凝聚力强。

问起丹麦印象，明伦说：“很漂亮的国家，但我不可能移民到丹麦，在丹麦这几天，吃一小碟餐前菜40元、一杯可乐10元、咖啡也要六元至八元，比新加坡贵三倍，餐餐外面吃，真会吃不消。”