看到李玟“被欺负”报道 萧亚轩：很心痛

萧亚轩（Elva）真的回来了！她今天（8月24日）晚上在北京举行记者会，宣布加盟华纳音乐，今年会推出新歌，全新专辑将在明年让大家听见。

萧亚轩2022年7月担任台湾金曲奖颁奖嘉宾时，向大家宣告“Elva is back”（萧亚轩回来了），但一年后仍未有回归乐坛迹象。她今年7月开直播透露，因为练舞过度导致腿受伤，2月做了髋关节手术，说到激动处忍不住硬咽：“我不是骗子。”

今天的记者会，萧亚轩首次公开讲述手术经历，她说右脚植了四个钢钉，自嘲现在是“变形金钢”，左脚则灌入人工骨胶，手术后要重新学走路，现在已恢复许多。但她仍不敢掉以轻心，这次记者会穿了平底鞋。

想到李玟还是会想哭

萧亚轩在记者会之后接受媒体访问，被问及是否有留意最近李玟被《中国好声音》欺负的报道，她说：“当然有看到，很难过，很心疼、很心疼她（李玟），之前不知道有这样的事情，现在看到了所有报道，真的太心疼和心痛，心会揪起来。”

自己是否因此却步中国综艺节目？萧亚轩说：“我参加节目一直蛮有要求，一定要对节目彻底有感觉，要相信节目的意义。我不会往负面的方向去想，因为还是有很多认真工作的人。”

李玟过世已经一个多月，但萧亚轩谈到这位好友，仍有一点硬咽。“我昨天才跟华纳的同事聊到她，一讲到就会想哭。一开始知道她离开的时候，我心情被影响得很严重，我不能接受。她常常给我鼓励，我以为我们未来可以在同一家公司，可以合作。我现在就把她想做的事情和我想做的事情的力量结合在一起，还是会想到她，想到就会想哭。”