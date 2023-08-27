一同出道认识28年 郭妃丽黄炯耀首合作

同属“95年”才华新秀，郭妃丽与黄炯耀认识28年后才在长寿剧首结戏缘，谈现代婚姻：女人不能被踩在头上！

在《只此一家》中，郭妃丽演黄炯耀的“初恋女友”，剧中也是张耀栋的“老婆”。

郭妃丽拍戏属于玩票性质，《只》是她首次接拍长寿剧，“我挺喜欢这个角色（何雨柔），加上时间方面也允许，剧组能配合我回澳洲探亲的时间，一切都OK就接了。”

《只》中的“何雨柔“是一名钢琴老师，个性温驯，凡事以丈夫为主，但后来却与黄炯耀产生感情，由于《只》中黄炯耀的太太是阿姐郑惠玉，妃丽在剧中莫非演的是“小三”？

“我不是小三！”她笑着澄清，她诠释的已婚妇角色情路曲折，被张耀栋饰演的“老公”辜负了，婚姻告终，才碰上黄炯耀，二人本是纯纯的友情，互相扶持，后来，炯耀面临离婚，两个情场失意的人才想到：何不给对方一个机会？

郭妃丽称感情上不让自己吃亏

妃丽认为《只》中她的角色会令人心疼，不过，面对感情姿态如此柔弱，与妃丽本人有相似之处吗？

“哈哈，我比那个角色坚强很多，女人在感情上还是应该有自己的主见，不能被对方‘骑’在头上，现实中的我不会那样吃亏。”妃丽受访告诉《新明日报》。

人生就是那样奇妙，合作对象黄炯耀是妃丽在1995年《才华》新秀同时出道就认识，但多年来从未碰过头，直至28年后，她接拍长寿剧，才与炯耀结下戏缘。

谈合作印象，她说：“炯耀是个很热心的人，我们经常会一起讨论角色，看采用怎么样的演绎方式看起来会比较活，更能吸引观众。”

说到演她“丈夫”的张耀栋，彼此也认识了多年，对手感觉就像叙旧。

问起最难忘的戏，妃丽想了想才说，拍触动心弦的感情戏不能落泪，对她很有难度：“我很豆腐心，掉泪容易、忍泪难！”因内心悸动、导致声音也颤抖起来，那场戏，她拍得很有感觉。

接拍的是长寿剧，妃丽从5月拍到8月，但并不觉得累，受访那天她说：“也不是每天都拍，目前拍到88集了。”

剧中的妃丽，能与“初恋男友”互相取暖，现实中呢？初恋会是知己吗？

“若分开时是和睦的就能做朋友，被辜负就很难。”妃丽说，即便如此，她与初恋男友已没来往，人总要向前走，既然已各有各的生活，就无需干扰对方，但内心也会希望对方的日子过得好。

激情尺度自己把关

妃丽与洋老公结婚11年，一直很恩爱，她认为，彼此敞开胸怀、坦诚心中想法更能令感情升温。

“就算对一件事情意见不同或者不满，我也只会用幽默带可爱语气‘投诉’，从不做唠叨的女人，相对的，老公也会这样（对于你接戏，他会有意见吗？）完全不会，彼此会互相尊重，他给我很多自由的空间。”

不过，婚后接戏会有尺度设限吗？妃丽表示：“要能先过自己的心理关口，比如拍性感或激情戏，如果连我自己都过不了，那也不必说了。”

记者在TikTok上见到妃丽跳起女团舞、舞姿挺美，凸显她活泼的一面，妃丽补充：“其实深入了解我的人就知道，我私底下很搞笑，但拍戏就是很少接喜剧。”