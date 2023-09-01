今天投选总统 首投艺人好兴奋

星期五（9月1日）是新加坡总统选举投票日，《新明日报》访问多名艺人，且看他们的投票心情如何？

首投族

林茜茜搜寻候选人背景

身为首投族，林茜茜的心情没有太过紧张。她笑说：“因为不是我竞选，只是担心时间上有点赶，所以有提前安排好当天的工作行程，以便有空档去投票。”

林茜茜在投票之前，搜寻了三位候选人的背景以及选举的相关新闻。（取自林茜茜IG）

她说，会自己独自去投票。“因为那天有工作，跟助理的投票地区又不一样。至于家人，因为和他们的工作时间也不一样，所以各自会在比较方便的时间去投票。”

此外，她也有去搜寻一下三位候选人的背景以及选举的相关新闻。

她也说，有着重去看电视上重复播放的投票流程。“当天要怎么做，要带些什么，也有去问身边的朋友有关投票的事宜，尽量收集相关的资讯。”

她告诉记者在一次聚会上有幸能见到尚达曼夫妇，“也有机会跟他们近距离接触，还一起唱了‘小红莓’（The Cranberries）的‘Zombie’，感觉蛮妙的，也是非常难得的一个体验”。

陈一心向亲友了解流程

陈之财、陈熙、一心和向云全家一起出发去投票，但车子在途中抛锚。

也是首投族的陈一心说，她会在早上和家人前去投票。“这是我第一次投票，所以有向身边的家人和朋友了解投票的流程”。

在这段期间，陈一心也有通过新闻和社媒，了解选举的相关新闻以及总统候选人的背景。

不过，一心表示没有参加过候选人的活动，也不曾与候选人互动。

周智慧晨运再投票

周智慧说：“我其实蛮期待这次投票活动，让我有机会执行作为一位新加坡人的责任。”

之前大多数时间都在国外的周智慧，是第一次参与总统选举投票。

她说：“我其实蛮期待这次投票活动，让我有机会执行作为一位新加坡人的责任。”

作为首投族，周智慧说，她每天都会特别关注这次总统选举的新闻。“我主要是通过各种主流的新闻平台，了解整个投票的流程，我也做出了选择。”

至于几点会去投票，她笑言因不太喜欢排队，所以打算一大早和妈妈到指定地点去投票。“我被分配到的投票地点离我家有点远，也不方便开车，但是我和我妈想利用这个机会，做点早晨运动，就决定从家里步行过去。哈哈！”

邓伟德有点小兴奋

作为首投族，邓伟德说自己有点小兴奋，而且蛮开心有机会参与和国家相关的事件。

他说，当天会一早与父母一起前去投票站投票。

“我应该是早上九点多，会跟父母一起去，这种机会很难得，我想跟他们一起参与。”

而基于是第一次投票，他表示对投票流程也略知一二。

“我对投票过程略懂，但我还是比较喜欢在投票当天，在现场探索和观察，就现场听指挥吧。”

孙文海分享投票趣事

孙文海早上已完成投票。（取自孙文海IG）

孙文海早上已经完成投票，并在IG分享与儿子关于投票的有趣对话。

面对七岁的儿子问“可以投票让妈妈当总统吗？”时，孙文海笑说：“当然不行！如果你妈妈是总统，她会把新加坡一年的公假天数增加到300天。”

非首投族

陈之财、向云车子抛锚

陈之财、向云、陈熙和一心早上全家出动去投票，不料还没到投票站，车子在路上抛锚，向云告诉记者：“我们现在在等拖车，陈熙和一心则先去投票了。”

陈秀环洪慧芳完成任务

陈秀环也在早上完成了投票，她投完票后如释重负，“感觉比较轻松了，也很开心完成了新加坡公民的任务，投下神圣的一票”。

洪慧芳也在IG分享，和老公郑各评以及儿女郑颖、郑凯介在早上完成了投票，并分享了一家四口的合照。

鐘琴投票后聚餐

鐘琴虽然并非首投族，但距离上次总统选举已间隔12年，她直言很兴奋。

“我很开心，因为是假日，家人都没有做工，投完票就回家聚餐。

“我会和老公一起去投票，其他家人时间都不一样。投完票，大家就会买东西回家煮，有一些妈妈煮、有一些是自己买了加料，然后吃饭等结果。”