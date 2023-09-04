结婚30年 郑各评洪慧芳从没大吵

今年是郑各评和洪慧芳结婚30周年，他们携着两名“星二代”子女郑颖和郑凯介拍摄最新一期《优1周》的封面，这也是郑家四口首次齐齐上阵成为杂志封面人物。

提及结婚30年，郑各评和洪慧芳接受《新明日报》访问时皆感叹：“时间过得好快！”

洪慧芳说：“眨眼就30年，我们从热恋到结婚到孩子长大成人，感觉就是从爱情到亲情，而今我们彼此身边都有了个老伴，孩子都大了，以后我和这个老伴就可以一起出游。”

郑各评也有同感，他说当年他是电视台最早婚的男演员，一旁的洪慧芳答腔道：“当时我们只敢秘密拍拖，因为有很多人不看好，公布婚讯时，还有朋友说‘你们几时离婚’！”

洪慧芳（62岁）比郑各评（59岁）年长3岁，在那个年头，女孩比男孩大，确实叫不少长辈难以接受。

问郑各评为何如此早婚？

他说：“当时我心里只有一个想法，就是想早点有个自己的家。”

两人执子之手，就这样走过30年，他们如何维持美满婚姻关系？

郑各评说互相迁让，互相包容，别把彼此的缺点放大。

洪慧芳赞同，“两人在一起难免有争执的时候，若要据理力争，也要有充足的理由，让他‘输得’心服口服，但重要是别伤了和气。”

郑各评补充说：“男人嘛，怎么说也要懂得忍，一般上我会先低声下气，让慧芳气消后，才再商议。对我来说，只要老婆开心，整个家就会开心。”

但是，郑各评说，两人之所以会起争执，通常都是因为孩子，他还强调：“我们还真的没有大吵过呢！”

挡诱惑? 洪慧芳笑称“线眼多”

演艺圈诱惑大，结婚30年，郑各评从来没传过绯闻，问他如何抵挡？

他笑着说：“因为我不是play boy（花花公子），哈哈哈！”

“其实大家都知道我和慧芳的感情很好，大家都非常尊重她。这些年，我们都把圈中的艺人当家人一样，会邀请到家中做客，这样就可以避免不必要的误会。”

洪慧芳接着开玩笑说：“因为我有很多线眼，一有什么，就会直接通知我！”

洪慧芳强调夫妻间最重要是彼此互相信任，“再加上本地的演艺圈小，是没有什么秘密。”

说到郑家一对子女初长成，也继承两人衣钵，夫妻俩怎么看？

郑各评和洪慧芳都表示不赞成他们入行，因为太辛苦了，不过，也相信他们可以应付。

郑各评和儿子郑凯介星期二早上（9月5日）10时30分将做客96.3好FM安娜主持的《娜些人娜些事》，届时该台脸书官网也将同步直播。