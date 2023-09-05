郭坤耀当义工 助癌童展笑颜

小阿哥郭坤耀连续七年当义工，协助癌症儿童患者与狗狗互动，进行宠物治疗，“非常开心能够让这些孩子们脸上露出笑容。”

郭坤耀日前参加义工活动，协助患有癌症的儿童进行宠物治疗，帮助儿童与狗狗互动，以及一起做手工活动，“我很喜欢和小孩子互动，每次能够让这些孩子们露出笑容，让我感到非常开心。最可爱的就是他们会记得我。”

这已经是郭坤耀第七年参加这项活动，他在接受《新明日报》访问时说，这项义工活动是他的舞蹈老师介绍的，“他知道我教小孩子跳舞，就问我有没有兴趣参与，而我本身喜欢小孩，所以就答应了。我每一次都非常期待参加这项活动，能和小孩子们玩、互动，我觉得很开心、很舒服。”

郭坤耀说，当在活动上看到之前一起互动的小朋友慢慢康复时，感到很开心，“在这些小朋友最低落或不开心的时刻，我能够有这个机会尽一份力，让他们露出笑容，我真的很乐意。”

在小孩跟狗狗接触时有什么需要注意的吗？他说，“时时刻刻都要陪着他们，因为他们是小孩子，有时候一玩起来就忘了安全。”

郭坤耀参与宠物治疗。（新艺经纪提供）

笑称体力跟不上

提到小孩，郭坤耀表示孩子们有很多精力，“我很喜欢跟他们玩，但是我会比他们快累，体力跟不上了，哈哈。”

有没有计划未来要几个孩子？ “两个吧，一男一女。”至于感情状况，郭坤耀表示目前依然单身。

演艺事业方面，郭坤耀表示刚拍完三档综艺节目，其中一档是正在播映的《小岛国大发现2》，另外两档综艺预计会在今年尾或明年头播出，“目前在拍戏剧《嫁给不同世界的你》，紧接10月份应该还会有一部戏剧要开拍。”